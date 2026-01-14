Un año y medio sin respuestas de PAMI: necesita una silla de ruedas para movilizarse y no se la entregan

Amputada y en rehabilitación, una vecina de Don Bosco III depende de ambulancias porque PAMI no le entrega una silla estructural.

Desde PAMI le informaron que cuando puedan le entregarán una silla común, no la que ella necesita.

Una vecina del barrio Don Bosco III de la ciudad de Neuquén atraviesa desde hace más de un año y medio una situación que expone las dificultades cotidianas que enfrentan personas con discapacidad para acceder a insumos básicos. Tras la amputación de una pierna, Marcela Gutiérrez necesita una silla de ruedas estructural para recuperar autonomía y continuar su rehabilitación . Sin embargo, asegura que el pedido sigue sin respuesta por parte del PAMI .

La amputación ocurrió hace aproximadamente un año y medio y, desde entonces, Marcela inició el trámite correspondiente para obtener la silla indicada por su kinesióloga. “Necesito una silla estructural, liviana, que me permita moverme bien. Con el peso del cuerpo, si no es esa, no la podés manejar”, explicó en declaraciones radiales. Mientras tanto, se maneja con una silla prestada, vieja y deteriorada, que se pincha y no le permite siquiera salir de su casa.

Según relató, cada vez que se acerca a realizar el reclamo recibe la misma respuesta: que su pedido está en una “lista de urgencia” . “Hace un año y medio que estoy en esa lista. Siempre me dicen que no tienen”, resumió. La falta de una silla adecuada no solo limita su movilidad personal, sino que condiciona toda su rutina de salud.

Marcela se encuentra en proceso de rehabilitación y está aprendiendo a usar una prótesis. Para asistir al hospital debe trasladarse en ambulancia. “Si tengo que ir a algún lado, dependo de una ambulancia. Para ir al hospital, que voy martes y jueves, me trasladan así”, contó. En la práctica, el sistema termina priorizando un traslado diario en ambulancia antes que la entrega de una silla de ruedas que le permitiría movilizarse por sus propios medios.

Con una silla en condiciones, explicó, podría subirse sola a un auto y trasladarse sin inconvenientes. “Con la que tengo ahora no puedo ni salir a la esquina. Está muy rota, es imposible sacarla de la casa”, agregó. A esa dificultad se suma el estado del espacio urbano: veredas irregulares, cordones altos y barreras arquitectónicas que hacen indispensable contar con una silla liviana y resistente.

Cómo es la silla que necesita

La silla que necesita, detalla, es estructural, más liviana que las comunes. “Si no, no podés subir cordones ni circular por las veredas. En Neuquén, para la gente discapacitada, muchas veces la opción termina siendo quedarse en la casa”, señaló. El costo de ese tipo de equipamiento ronda, según pudo averiguar, los tres millones de pesos. Con una jubilación mínima, la compra por cuenta propia resulta imposible.

La situación se repite con otros aspectos de su tratamiento. Marcela también esperaba la asignación de un ayudante terapéutico, una figura clave para asistirla en la vida diaria. Sin embargo, asegura que ese acompañamiento nunca se concretó. “El PAMI supuestamente me iba a dar un ayudante terapéutico, pero quieren pagar 200 mil pesos y la gente no acepta venir a trabajar por esa plata”, explicó.

Antes de la amputación, Marcela fue diagnosticada con arteriosclerosis. Tras la intervención, debió someterse a tres operaciones más en la otra pierna. Actualmente, toma calmantes y, pese a todo, asegura encontrarse “bastante bien”. No obstante, remarca que la falta de movilidad prolongada tiene consecuencias físicas y emocionales. “Te amputan una pierna y si no tenés una silla de ruedas, te tenés que quedar en la cama. Imaginate quedarte en la cama, no hace bien. Necesitás moverte”, afirmó.

“Te mandan a tu casa y que Dios te ayude”, resumió con crudeza. En su experiencia, el sistema solo ofrece sillas comunes, insuficientes para su cuadro. “Olvidate que te den una silla estructural, que es la que yo necesito. Solo tienen las comunes”, lamentó.