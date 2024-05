Un auto chocado en pleno centro de Neuquén sin ocupantes: qué pasó

El auto VW UP estaba sobre el cordón de la vereda y había impactado un semáforo del centro de Neuquén (Foto Gentileza)

Vecinos y comerciantes que madrugaron este sábado advirtieron con sorpresa que un auto había chocado en pleno centro de Neuquén , pero no estaba claro si sus ocupantes lo habían abandonado en ese estado porque no había nadie que pudiera responder por el vehículo.

Sin embargo, el misterio del Volkswagen UP, color gris , que permanecía arriba del cordón en Diagonal 9 de Julio y calle Brown , fue rápidamente develado por la Policía. "El personal se percató esta mañana de la existencia del vehículo, el cual había impactado contra el semáforo del bulevar", informó el coordinador operativo de la zona noreste, comisario inspector Alejandro Cares .

Con las primeras luces del día, no había nadie en el auto. "Aparentemente, es de una vecina del lugar ", dijo la autoridad policial a LMNeuquen . Y lo era. Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, pudieron ubicar a la propietaria del rodado y contarle lo que había pasado. Se trata de una mujer mayor, que ronda los 77 años y reside a escasos metros.

"Lo había dejado estacionado en calle Brown. Como tiene pendiente hacia la diagonal, calculamos que no dejó bien colocado el freno de mano y la orientación de las ruedas no quedó hacia el cordón. Por lo tanto, el vehículo comenzó a deslizarse. Recorrió aproximadamente 50 metros hacia la diagonal, hasta colisionar contra el semáforo", detalló Cares.

auto choque sin ocupantes centro Afortunadamente, el auto no provocó daños a otras personas.

Afortunadamente, en el incidente vial no hubo que lamentar otro tipo de daños, más allá de los que registra el auto, donde pegó con el semáforo. De igual forma, Cares aclaró que los daños materiales son menores, ya que la mecánica del vehículo no fue afectada por el impacto.

"El auto estaría sin freno de mano y empezó a circular. La pendiente de la calle hizo que llegara hasta ahí". Francisco "Pancho" Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

El hecho sirvió de ejemplo para recomendar a la población que, más allá del freno de mano, cuando tenga que estacionar en arterias con pendiente, no olvide girar las ruedas del automóvil contra el cordón para evitar este tipo de accidentes y cualquier otra eventualidad.

auto choque sin ocupantes centro El vehículo sufrió algunos daños materiales.

En un vuelco, un automovilista abandonó la escena

En otro hecho reciente que llamó la atención, dejaron abandonado un auto en la Ruta 22, a la altura de Fernández Oro. Su conductor había volcado y milagrosamente resultó ileso. Luego de que la Policía secuestrara el vehículo, descubrió en su interior un arma de fuego, municiones y restos de marihuana.

El inédito suceso ocurrió este jueves por la noche, cerca de las 22.55 en el tramo de la Ruta 22, acceso a La Criollita de la vecina ciudad y el sospechoso fue apresado en el Hospital de Allen, al que había ido a asistirse por sus propios medios tras dejar el auto abandonado en el lugar del siniestro.

Para el asombro de los testigos, pese a que el Hyundai Veloster blanco quedó con las cuatro ruedas mirando al cielo, el sujeto bajó por sus propios medios y abandonó la zona como si nada hubiera pasado.