Un batallón de soldados puso un puente militar en la isla inundada

La isla El Porvenir , que quedó aislada por la crecida del río Neuquén en Centenario , volverá a tener conectividad terrestre en pocas horas más. El Ejército Argentino colocará un puente tipo Bailey , aquellos que funcionaban en la Segunda Guerra Mundial , arriba del que quedó averiado por la fuerza de las aguas ribereñas. La isla está inundada, no se puede cruzar con vehículos e impresiona que a un mes de la crecida siga bajo agua . Ahora un grupo de soldados está trabajando a destajo en el lugar.

SFP Comienzo de puente del ejercito en el Porvenir Centenario inundacion agua (18).JPG Los soldados tomaron mediciones en la previa de la colocación del puente en la isla El Porvenir. Sebastian Fariña Petersen

En el lugar estuvieron el subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Martín Giusti, el director de Defensa Civil de Centenario, Martín Riesgo y el teniente de la División Puente del Ejército Argentino en Neuquén, Warner López.

El puente de acero color verde fue trasladado desarmado en tres viejos camiones Mercedes Benz del Ejército y tiene la capacidad de soportar 16 toneladas de peso en el tránsito. Mide 36 metros de largo y 3,2 de ancho, y el operativo para montarlo contó con esa cuadrilla de soldados, en una impactante organización.

Los vecinos de la isla El Porvenir, antiguamente llamada “isla Llambi” todavía están bajo el agua en las 40 hectáreas que tiene ese lugar paradisiaco, donde hay grandes casonas y crianceros de animales de granja.

Desde la zona del puente que conecta la isla hasta el río Neuquén hay alrededor de 1,5 kilómetros, y gran parte del trayecto está inundado con más de un metro. La crecida se llevó animales y algunas familias abandonaron sus casas y se fueron a alquilar. Los datos materiales son cuantiosos.

“Lo que estamos haciendo ahora sería apoyo a la comunidad. Vamos a hacer un puente de Bailey, tipo inglés. A nivel táctico este sería un puente de reemplazo. Se arma un puente táctico como este que es unos de los más rápidos para avanzar sobre un río, y cuando se termina la operación, se desarma. Hay poco espacio acá así que nos la estamos rebuscando un poco”, dijo a LMNeuquén Warner López.

SFP Comienzo de puente del ejercito en el Porvenir Centenario inundacion agua (16).JPG Más de 10 soldados levantan parte de la estructura del puente Bailey, que se colocará en el brazo del río Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

El operativo de armado se prolongará por casi un día hasta ser habilitado y permitirá el paso de vehículos y máquinas a la isla El Porvenir. Pero el agua en ese sector de ribera aún no ha bajado.

Costas socavadas

Los 600 metros cúbicos por segundo que erogó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) desde el dique Chañar dañaron algunas costas entre la calle 9 y 7, entre Vista Alegre y Centenario. Los vecinos del lugar dijeron que nunca vieron el agua tan alta y detectaron que parte de las costas están socavadas, como si se tratara de una cantera para la extracción de áridos.

En tanto, Martín Riesgo de Defensa Civil dijo que hubo “una gran logística para colocar un puente de esta envergadura”.

“Estas son gestiones que ha realizado nuestro intendente Bertoldi con el Comando de Brigada del Ejército. Se dieron un par de condiciones para poder montarlo. Teníamos problemas con respecto a la logística porque hasta que la estructura no tiene todas las partes del puente, no puede firmar ningún tipo de convenio y venir a instalarlo. Una vez que ellos tienen todo en la brigada, recién ahí se pueden hacer presentes y firmar para instalarlo”, indicó el funcionario municipal.

Después de casi 40 días, la pesadilla de las 30 familias de isla El Porvenir podría quedar atrás. Pero todavía no cantan victoria. Hasta que no bajen definitivamente los caudales y se sequen las filtraciones, algunos vecinos no podrán volver a sus casas. Podría pasar un largo tiempo hasta la primavera, hasta que el nivel del agua vuelva a la normalidad.