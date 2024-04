Un conflicto mapuche jaquea la recolección de la basura en un pueblo neuquino

Mapuche basura El Huecú.jpeg El conflicto mapuche en El Huecú. Las tierras del basural en disputa entre la Municipaldiad, la dueña de un campo y la comunidad Mainque.

"Es un espacio territorial de la comunidad que se lo habíamos cedido a la Municipalidad con un convenio. Había 11 familias trabajando que hacían la separación de residuos y se les dio de baja cuando la Municipalidad aceptó la donación de estas tierras. Acá no se está discutiendo la propiedad, sin la posesión que no asiste por la Ley 26.160", indicó Maripil.

Dieron de baja un convenio mapuche

El predio está ubicado al norte de El Huecú y los integrantes de la comunidad Mainque resistieron la entrada de camiones con basura. Es decir que el conflicto impacta en la disposición final de la recolección de residuos del pueblo.

Maripil sostuvo que desde el inicio de la gestión de Puentes (que viene del MPN) la comunidad viene padeciendo la persecución política de la gestión municipal.

"Nos encontramos con esta situación con el gobierno municipal nos está atacando de mala manera. Empezó el 4 de marzo, con una reunión de comisión municipal donde se aprueban ordenanzas y la señora Mercedes Larminat le donó hectáreas al pueblo para la basura", indicó.

El referente de la comunidad Mainque sostuvo que desde que se dio de baja el convenio, hay 11 integrantes que quedaron sin trabajo. Dependían de alguna manera de los sueldos municipales.

Indicó que había jóvenes que no tienen trabajo y que realizaban algún tipo de separación de la basura en el predio, a través de ese convenio que dio de baja el intendente.

Carlos Maripil: "Hay persecución política"

“Nos sorprende, pero bueno. Con Carlos (Puente, ex intendente) teníamos buena relación, pero con el actual que es el padre no, no nos quieren”, explicó Maripil.

Carlos Gatica es integrante de la comunidad Mainque y explicó el conflicto que hay también con la estanciera Larminat, que es dueña de varias hectáreas en esa zona.

"Ella es propietaria, pero la ley (26.160) no viene a relevar la propiedad sino que nos ampara un decreto de 1986 de Sapag y Salvatori que no da la posesión", sostuvo el integrante, quien aseguró que tienen las carpetas técnica de que parte de esas tierras son reconocidas por derecho constitucional.

El Huecu vista aerea pueblo -VALIDA 1200- El Huecú es un pueblo del centro de la provincia de Neuquén que tiene poco más de 2 mil habitantes.

Y acotó: "Vamos a permanecer en el territorio hasta que los convoquen. No es únicamente el basurero. La Municipalidad tiene varias instituciones, como el matadero, la bloquera y el sistema de riego que está dentro del territorio, para que se pague el canon", expresó.

Gatica contó una situación que para la comunidad revela la intencionalidad política de la gestión municipal, conta los Mainque. Dijo que el mismo lonco Fernando Maripil (Carlos Maripil es el segundo lonco) trabajaba como en la Municipalidad con una adscripción a u puesto del trabajo del convenio con la basura que se dio de baja.

"Fernando Maripil estaba adscripto, lo hicieron volver a la Municipalidad. Hoy comenzó realmente el lonco a trabajar en el Municipio. Es todo contra las comunidades", concluyó.