Un fin de semana de espectáculos imperdibles en Neuquén

Referente de las nuevas generaciones musicales, siempre en la búsqueda musical, siendo ya un verdadero clásico, Lisandro es la novedad permanente. En vivo propone los paisajes del sur que componen y configuran su profundo y característico sonido propio.

El último lanzamiento llamado “El Rostro de los Acantilados” es su octavo álbum de estudio. Un reflejo sensible y poderoso de su madurez creativa y estética; síntesis de su amplitud de estilos, búsquedas y sonoridades. Fue elegido por la revista Rolling Stone Argentina, entre los mejores 10 discos del 2023. Cuenta con la participación especial de los ex Serú Girán, Pedro Aznar y David Lebón.

Junto a lo nuevo, en sus presentaciones en vivo ofrece un recorrido por sus 20 años de carrera. Un camino independiente, multipremiado y distinguido, para disfrutar de las canciones que conforman su prestigioso y delicado repertorio con el que ha conseguido 8 Premios Gardel, la nominación a los Grammy Latinos y la distinción del Premio Konex como una de las 5 figuras más destacadas de la música popular argentina.

Este mismo viernes, a las 21, llega a Neuquén una obra de teatro aclamada a nivel nacional: "El Beso". Luego de una exitosa temporada en Mar del Plata – donde fue consagrada como la comedia más vista y galardonada con el Premio Estrella de Mar a la mejor comedia – y una gran estadía en Calle Corrientes en Buenos Aires, “El Beso” inicia una gira con la que recorrerá distintas ciudades de Argentina y países vecinos.

Esta obra maestra está protagonizada por un cuarteto de actores de lujo: Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Carla Conte. Se trata de una comedia totalmente moderna, novedosa y extremadamente divertida en la que los espectadores se mantendrán en vilo de principio a fin con situaciones inesperadas y sorpresivas, donde también se permitirán preguntarse y replantearse decisiones de sus propias vidas personales y de pareja.

"Según el diccionario, un beso es el contacto o presión que se hace con los labios sobre una persona, contrayéndolos y separándolos en señal de amor. Pero todos los que alguna vez hayamos dado o recibido uno sabemos que un beso es mucho más que eso… Un beso, es la antesala del amor y también de su consecuencia. ¿Puede un beso indicarte que dejaste de amar a alguien? ¿Puede un beso decirte que estás frente al amor de tu vida? ¿Puede un beso darle un giro abrupto a tu vida en tan solo un instante?", plantearon los creadores.

Los interesados podrán disfrutar del show el viernes, a las 21, en el Casino Magic. Las entradas pueden conseguirse en el mismo lugar o a través de entradauno.com. También se presentará el miércoles en la Fundación Cultural Patagonia de General Roca, el jueves en el Teatro Círculo Italiano de Villa Regina y el sábado en el Complejo Cultural de Cipolletti.

Artes Marciales Mixtas

El sábado llega a Neuquén Artes Marciales Mixtas. El Casino Magic se vuelve a vestir de gala para recibir la décima edición del Magic Arena, el cual abrirá sus puertas para una noche Inolvidable de MMA Y KICKBOXING Profesional, con un programa excepcional donde se vivirá una noche de combates increíbles cargados de adrenalina.

El Kickboxing y el MMA profesional se harán presentes en el octágono del Magic Arena. Grandes peleas estelares y profesionales para vivir una noche a puro combate. Una serie de combates apasionantes, peleas profesionales y semiprofesionales que incluyen combatientes de Kickboxing y MMA.

En esta edición el MAGIC ARENA recibirá peleadores provenientes del vecino país de Chile para garantizar un encuentro internacional nunca antes visto en la región. Para disfrutar este espectáculo de manera extraordinaria, el evento cuenta con entradas VIP limitadas, las cuales garantizan una platea preferencial en altura para disfrutar los combates junto con a un servicio gastronómico diferenciado que te garantiza Buffet Libre, bebidas sin alcohol libres y 3 bebidas con alcohol (según disponibilidad).

El Magic Arena de Casino Magic sigue pisando fuerte Organizando grandes espectáculos de peleas profesionales de la más alta calidad, garantizando un show inolvidable en cada edición. Los interesados podrán disfrutar del show el sábado, a las 21, en el Casino Magic. Las entradas pueden conseguirse en el mismo lugar o a través de entradauno.com.

Este fin de semana también habrá cine y metal

El viernes, a las 19, en avenida Olascoaga 560, se proyectará "El Andariego". De la mano del periodista Santiago Giordano vamos y volvemos en el tiempo de “El Andariego, historia de un grupo vocal”. Desde un punto de inflexión del folklore, que ellos crearon y siguieron desandando hasta el día de hoy, donde escucharlos suena tan actual.

Un trabajo audiovisual que pone nuevamente en alto el hacer colectivo y grupal. La esencia de aquellos años antes que el Manifiesto del Nuevo Cancionero emprendiera su vuelo (El Nuevo Cancionero que inspirara a la Nueva Trova Cubana y la Nueva Canción Chilena, estaba integrado por Mercedes Sosa, Tejada Gómez, Oscar Matus, Carlos Alonso, Tito Francia, entre otros; creado hace 60 años- también en Mendoza). Con testimonios necesarios de seguidores; en su mayoría jóvenes músicos de hoy. Un grupo que marcó historia desde la musicalidad, la poética y los arreglos vocales, sufrieron el exilio junto a Mercedes Sosa, entre otros. Un mano a mano con Cacho necesario, canciones y relatos; Los Andariegos, siguen andando.

El domingo, las presentaciones cerrarán con el Festival Internacional de Heavy Metal en Cipolletti. Se trata de la segunda edición del festival internacional Uniendo Fronteras al Alto Valle. La leyenda argentina del Power Metal, Azeroth, protagonizará la fecha haciendo presentación de su último disco, “Senderos del Destino” (2022), y hacer un repaso de todos sus éxitos. Además, acompañarán: “Power Of Warrior” (2016), “Barbarians In Black” (2018), “Viking Zombie” (2019) y “Brand New Way” (2023). Su estilo es una mezcla de Heavy clásico con Hard Rock, Metal Alternativo, entre otras variantes.

El festival se realizará el domingo, a las 20, en The Club Rutas 22 y 151. Entradas anticipadas pueden conseguirse en "El Pozo Rockería" (Villegas 149, Cipolletti), en "Trazo Patagónico" (Lainez 209, Neuquén) o a través de la web en mianticipada.com.