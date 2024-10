Un fin de semana a puro espectáculo de primer nivel en Neuquén

Se presentarán en la región obras aclamadas a nivel nacional. No te pierdas cuáles, dónde se presentan y cómo conseguir las entradas.

Aunque había compuesto canciones antes, “El extraño del pelo largo" de su autoría, le abriría las puertas del éxito para siempre. Después siguieron muchos más éxitos: "La reina de la canción", "Soy igual a los demás", "Comprador de amaneceres", entre muchas otras. A partir de allí Narvaja encara una carrera musical como solista desde otro ángulo, enfocándose en la problemática social, con discos celebrados como “Octubre (mes de cambios)" y "Chimango" con su exitoso "Para Victoria".

Roque Narvaja

Posteriormente, se radicó en España, donde fue nombrado como uno de los autores más importantes del siglo con "Santa Lucía". Le siguieron en Europa "Menta y limón", "Yo quería ser mayor", "Como si estuvieras aquí" y otros tantos.

Roque Narvaja se presentará el jueves, a las 21, en el Casino Magic.

El segundo espectáculo que llega a Neuquén es Marie Tesler con su show "Sanar, amar, gozar". La reconocida sex y life coach, creadora de Isabellina, precursora del Tuppersex en la Argentina, inauguró esa presentación que es el camino hacia el disfrute, con el propósito de vivir en primera persona el significado de la felicidad, en un viaje profundo de autodescubrimiento, ha decidido ser nómade. Desde hace más de 6 años ha recorrido 26 países, donde además de crecer interiormente, realiza workshops y entrevista personas de diferentes culturas sobre el amor, el sexo y las relaciones.

Llega a Neuquén con un evento único, en el que compartirá todo lo que ha descubierto y aprendido en los últimos años, para sanar heridas que no nos permiten avanzar en la vida, quitando prejuicios y creencias limitantes, ayudándonos a ser más genuinas. Además, la ruta hacia el amor propio, la autoestima y la mejora en las relaciones de pareja, despertando el poder creativo que conecta con el placer y la manera para poder disfrutar mucho más la vida.

Marie Tesler

Un viaje hacia la sanación, el amor y el gozo. Un “GPS” que te guiará por una ruta de tres pasos esenciales y la promesa de salir del evento totalmente renovada. En el encuentro habrá también sorteos, premios y un stand donde se podrán adquirir productos, juguetes, cosmética íntima, perfumes con pheromonas, accesorios y mucho más para que puedas armar tu propia cajita del placer.

Mariela Tesler se podrá ver el viernes, a las 21, en el Casino Magic.

Cuál será el espectáculo que cerrará las presentaciones

Por último llega Pablo Picotto a Neuquén. En este espectáculo de Pablo Picotto, surge de una situación cotidiana, un Niño pregunta: “¿Cómo era tu infancia?” Y ante la respuesta, el niño no entiende cómo era ser Niño en ese tiempo tan cercano y a la vez tan lejano. ¿Como expresar a las nuevas generaciones que clase de realidad vivió la última generación que conoció el mundo sin internet? Con una singular mirada sobre el vértigo que la actualidad ofrece, las nuevas tecnologías, la educación, las redes sociales y los nuevos trabajos que en la actualidad tienen lugar haciendo un repaso humorístico y agudo sobre aquellas preguntas que nos hacemos cuando reflexionamos acerca del presente, la modernización y el futuro que ya está llegando.

Pablo Picotto

Abordando estos y muchos otros temas con distintos personajes y pasos de comedia stand up, Pablo Picotto entrega su mirada particular, dándole protagonismo al humor, por sobre todo y por qué no, a alguna que otra reflexión sobre la vida. Un espectáculo para disfrutar y divertirse, para emocionarse con el pasado y pensar para adelante, un show qué hay que ver ahora, antes que se lo quede alguna inteligencia artificial.

Se presentará el sábado, a las 21, en el Casino Magic.