Un incendio la dejó sin casa y pide ayuda: "No sirve nada, tengo que empezar de nuevo"

"Apareció corriendo, diciéndome tu casa se quema , pero no te asustes que sacamos a tu hijo, él está bien", recordó la mujer.

incendio malvinas.jpg

Según relató, lo primero que hizo fue correr en medio de la desesperación hacia su casa y cuando llegó el panorama era desolador: todo estaba quemado. "Cuando miré el fuego había quemado todo, por lo que me dijeron el incendio empezó por una colilla de cigarrillo", contó en diálogo con Radio 7.

Desde aquel día, Angélica tuvo que ir a vivir con su mamá ya que su casa quedó totalmente destrozada. "Yo tuve un ACV y tengo otros problemas de salud", afirmó.

Ante esta complicada situación y la urgencia de poder volver a su casa, la mujer apela a la solidaridad de quienes puedan ayudarlo para poder reconstruir todo.

incendio nueva esperanza 1.jpg

"Yo quería que me ayudaran con las cosas que me faltan, porque cuando entré a mi casa ya no servía nada, fui al baño se empezaron a caer los ladrillones, las puertas están todas quemadas, tengo que empezar de nuevo", admitió con tristeza.

Angélica dijo que la habitación y el baño están por desmoronarse, "necesito tirantes, chapas y todo lo que es para la construcción", indicó. Y aclaró que también solicitó ayuda a asistencia social.

Quienes deseen colaborar con la vecina del barrio Islas Malvinas, pueden comunicarse al teléfono 2994206651.

incendio 3.jpg

Dramático video: un incendio arrasó con una vivienda

Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en la intersección de las calles Las Margaritas y las vías, en Ferri. Afortunadamente, al momento del siniestro, la casa se encontraba deshabitada, por lo que no hubo que lamentar víctimas. El hecho ocurrió en la noche del miércoles, pasadas las 21 horas.

El fuego fue alertado a través de un llamado al 911, lo que movilizó de inmediato a dos dotaciones de bomberos. Los equipos de emergencia trabajaron arduamente por más de dos horas para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otras construcciones cercanas.

Incendio de una vivienda en Ferri.mp4

Sin embargo, debido a la estructura de la vivienda, compuesta de madera y chapa, las pérdidas fueron totales. Hasta el momento se desconoce las causales del incendio.

El hecho no solo generó preocupación por la magnitud del incendio, sino que también reavivó el reclamo de los vecinos sobre las dificultades de acceso para los servicios de emergencia en la zona. En redes sociales, varios residentes manifestaron su malestar con respecto al estado del puente que conecta el barrio con otras áreas de la ciudad.

Uno de los comentarios más compartidos destacaba la fragilidad del puente de toma las vías, señalando que la estructura no soporta el peso de los camiones hidrantes de los bomberos, lo que obliga a las unidades de emergencia a tomar un desvío más largo para llegar al lugar. "Tienen que dar la vuelta por detrás de la fábrica de Ferri y esto demora el accionar de los bomberos en estos casos", expresó una vecina.