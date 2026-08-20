Un neuquino cayó en la trampa de su novio en una app de citas y la historia terminó en un famoso programa de streaming

El joven llamó en vivo a Patria y Familia, el ciclo de Luzu TV, y relató la insólita secuencia de infidelidad que vivió durante una escapada a San Martín de los Andes.

En las últimas horas, un joven neuquino se convirtió en el protagonista inadvertido de una transmisión en vivo de Patria y Familia , el popular programa del canal de streaming Luzu TV , al contar la trampa que le tendió su propia pareja y que derivó en la ruptura definitiva de la relación.

Todo comenzó durante un viaje. El muchacho, que convivía con su novio en Neuquén , decidió realizar un viaje solo hacia San Martín de los Andes para tomarse unos días de descanso. Sin embargo, en medio del paisaje cordillerano y la tranquilidad del sur, le "pintó" la curiosidad de abrirse un perfil en una conocida aplicación de citas para conocer gente de la zona.

Al poco tiempo de crear la cuenta, entabló conversación con un usuario con quien comenzó a charlar con fluidez. La química virtual avanzó rápidamente: durante dos días mantuvieron un intercambio constante de mensajes y hasta llegaron a enviarse fotografías personales. Todo parecía marchar dentro de la típica dinámica del coqueteo virtual, hasta que llegó el momento de coordinar un encuentro.

Al pedirle la dirección a su interlocutor para saber dónde encontrarse o reencontrarse al regresar, el joven recibió una ubicación por mapa. Al abrir el enlace en su teléfono, la sorpresa fue total y desconcertante: la dirección marcada no quedaba en San Martín de los Andes, sino que era la puerta de su propia casa en Neuquén capital.

Cayó en la trampa

En ese instante se develó la verdadera trama. Del otro lado del teléfono no había ningún desconocido buscando un encuentro casual, sino su novio, quien al sospechar de sus intenciones o notar un comportamiento extraño había creado un perfil falso para ponerlo a prueba en la app de citas. Aunque parezca espionaje, solo se trató solo de una investigación de un chico para desenmascarar a su novio a quien no le creyó que se iba solo a esquiar a San Martín de los Andes.

Federico Soto

Lejos de intentar armar una coartada o negar la evidencia, el joven decidió enfrentar la situación de inmediato. Se comunicó con su pareja y, si bien le dejó en claro que no iba a buscar excusas justificables para su conducta, no ocultó su indignación por la estrategia del engaño: consideró que armar un perfil falso para "cazarlo" a kilómetros de distancia había sido "un montón".

La llamada al aire del ciclo conducido por Fede Popgold, Cami Mayan, Lucas Spadafora, Juli Castro y Anita Espósito no tardó en generar risas, debate y complicidad entre los integrantes del panel. Ante la insólita anécdota, el conductor tiró con humor la frase: “¿No serás zorrita vos, no?”, mientras los demás integrantes analizaban la astucia de la expareja.

Desde el estudio coincidieron en que el novio le había tendido una trampa perfecta en la que el neuquino cayó de lleno sin margen de maniobra. Finalmente, el oyente cerró su relato confirmando el desenlace inevitable: la relación no resistió el cruce entre la infidelidad virtual y la jugada de inteligencia, y ambos terminaron separándose.