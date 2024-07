Un neuquino rescatista en el pueblo de Loan: "Todos tienen miedo"

En una jornada de intensos rastrillajes, un neuquino recorre las calles y habla con la gente del pueblo de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años del que no se sabe nada hace 28 días. Llegó el lunes a la localidad correntina de 9 de Julio, luego de hablar con dos hermanos del pequeño. Entonces, sintió el llamado interior de lo que apasiona hacer, esa voz que lo llevó a trabajar junto a reconocidos especialistas en situación de catástrofe y rescate de personas. Ahora, el "don" de encontrar lo que nadie había podido ver, lo llamaba a participar de la búsqueda de Loan.

Se trata de Luis Zúñiga, licenciado en Enfermería y ex bombero voluntario . Oriundo de Cutral Co, de 42 años. Trabaja en una empresa petrolera, en el área conocida como Águila Mora, a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces. Consiguió allí que le den una licencia para viajar hasta 9 de Julio, con la expectativa de participar de la búsqueda. En Neuquén se tomó un avión con escala en Buenos Aires. Llegó a Corrientes y enganchó un colectivo hasta el pueblo de Loan. "Todo bancado por mí", aclaró, en diálogo con LMNeuquén.

Al llegar, advirtió que no tenía chances de poner al servicio de la causa todo su conocimiento y experiencia porque rige el secreto de sumario. La Justicia Federal dirige la investigación. Sin embargo, al visitar 9 de Julio tuvo la posibilidad de conocer de primera mano el pueblo que está en boca de todos, hace 28 días. Pudo recorrer las calles, prestar el oído y observar. Recoger así las impresiones de su gente, atravesada por la incertidumbre. Son días vertiginosos, muy alejados de la tranquilidad de siempre, en un pueblo de aproximadamente 2.500 habitantes. "Ocho cuadras de largo por seis de ancho ", graficó Zúñiga.

Un vecino bondadoso le abrió la puerta de su casa, mientras permaneciera en 9 de Julio.

Zuñiga dice que lo trataron muy bien. "Es gente sencilla, muy amable, de campo. Amante de los caballos. Muy, muy buena", comentó. Volvía de tomar unos mates cuando LMNeuquén pudo entrevistarlo y conocer por él cómo vive 9 de Julio la desaparición de Loan.

-¿Piensan que se lo llevaron?

-Nadie habla de eso (de que se lo llevaron). Todos tienen miedo. El hermetismo es total y se vive mucha incertidumbre, sobre todo porque el niño todavía no aparece. Pero la gente no pierde la esperanza de encontrarlo con vida, eso es así.

Este miércoles, la Justicia avanzaba con rastrillajes en varios puntos: la propiedad donde dormía el ex comisario Walter Maciel detenido, el cementerio de 9 de Julio y la casa de la abuela de Loan.

Fernando Burlando, el conocido abogado que trabaja en la desaparición de Loan, viajará a Paraguay en busca de algunas puntas sobre el posible destino del niño. Sin embargo, deslizó que dicho país puede haber sido un destino intermedio antes de llegar a otro lugar como Brasil. También solicitó la detención del exabogado de Laudelina Peña, la tía del niño que plantó la hipótesis del accidente.

"Yo descarto esa teoría. Para mí se lo llevaron (a Loan)... al azar. Vieron la oportunidad y fue él, pero podría haber sido otro", consideró Zúñiga.

Cuando habla con los vecinos, advierte que están "expectantes a cada acontecimiento". De pronto, dice, "ven un vehículo raro y van a ver". Es más, indicó, "hubo un revuelo importante cuando aparecí. La gente decía ´ahí viene un rastreador de Neuquén´. Y su tristeza es que se conoció 9 de Julio por la desaparición de un niño de cinco años".

El enfermero y ex bombero voluntario se unió a la Brigada de Rescate Los Topos Mexicanos para colaborar en la zona que quedó devastada luego del terremoto de Turquía en el 2023 donde hubo más de 30 mil muertos y 870 mil personas desplazadas de sus hogares, según informó la ONU.

"Acá -en 9 de Julio- intervino la Justicia Federal y no dejan ingresar a nadie sin autorización. Ya me vuelvo a Cutral Co", sostuvo.

Un vecino lo invitó antes a conocer su casa y sus animales. Otro también lo hizo pasar y disfrutar de un "naranjal hermoso". Eso también forma parte de la idiosincracia de 9 de Julio, su gente buena y amable.

Antecedentes de Zúñiga

El cutralquense intervino en misiones importantes, como la búsqueda del submarino ARA San Juan o las expediciones en Chile luego de varios terremotos. En Neuquén, participó de resonantes operativos.

Un caso fue la búsqueda incesante de un ciudadano ruso -Kilin Adrian Zaitsev- que se llevó a su hijo de 8 años. Fueron hallados en Añelo, luego de varios días de intensos rastrillajes, en enero de 2022.

También participó de la búsqueda de un arriero -Tomás Sura- que estuvo desaparecido varios días y fue hallado congelado, mientras se abrazaba a sus animales, en Tricao Malal, en abril de 2022.

Hace poco encontró en las profundidades del río Limay el morral de quien en vida fuera José Victorino Fonseca, un pescador que se ahogó en Piedra del Águila.

La familia de Rosana Artigas, asesinada en Plottier por su expareja, expresó su más sincero agradecimiento en un nota por haber hecho posible la participación de Zúñiga en la búsqueda de la víctima.

"Luego de rastrar al ruso que había secuestrado a su hijo, (el comisario) Vinet me dijo que yo tenía un don para esto. Me capacité, y por amor a Dios y a la Patria, estoy dispuesto a ir a cualquier lugar porque tengo la preparación y el equipo para hacerlo", cerró.

Caso Loan: detenidos

El niño correntino fue visto por última vez el 13 de junio cuando participó de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina en 9 de Julio. Por el caso detuvieron primero a su tío -Antonio Benítez- y dos amigos acusados de abandono. Luego tomó fuerza la hipótesis del secuestro por trata de personas, y en ese marco, quedaron presos el ex marino Carlos Guido Pérez (62) y su esposa, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (52). También cayó el comisario Walter Maciel (43), imputado por presunto encubrimiento.

Una tía del niño, Laudelina Peña, declaró que su sobrino había sido atropellado por la camioneta de Pérez y Caillava y que la habían obligado a plantar un botín del chico en el campo para desviar la investigación. Fue detenida acusada de fraguar pruebas y sus familiares desmintieron su versión del accidente. Tras casi cuatro semanas, no hay noticias del paradero del niño.