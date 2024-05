Un solo móvil y falta de combustible: un preso no pudo hacer uso de su salida y reclamó que lo compensen

Un preso de Cipolletti reclamó la falta de uso de la salida transitoria que el juez de Ejecución Lucas Lizzi le había otorgado en diciembre. En ese momento, el penal no lo pudo trasladar porque no tenían combustible. Entonces contactó con su defensa y pidió la compensación. Al magistrado no le quedó otra que darle la razón. En otro legajo también surgió que se están suspendiendo audiencias porque el penal 5 tiene un solo móvil.