Un veterinario se puso al hombro la atención a los perros que trabajan en la trashumancia

veterinario- veranada-2.jpg

Así fue como un día después de conversar con Luciana Ortiz Luna, se dispuso a ver a los perros de la trashumancia y revisar si tenían otitis, garrapatas, o lesiones y allí se encontró con eso y otras afecciones que tienen los perros como el constante polvo que sobrevuela en el camino: "paramos en la banquina y hablamos con los crianceros para ver que necesitaban, me decían uh, revisale los ojos al perro, y le pusimos unas gotitas, los desparasitamos y también me decían revisame este caballo que tiene esto en el lomo".

El Vete atendió gratis a animales de crianceros.mp4

Sin embargo, destacó que, aunque los perros de los veranadores patean kilómetros y están expuestos a los peligros de la ruta, ellos cuidan mucho a sus animales: "es increíble el amor que le tienen a todos, al piño lo van cuidando y al perro también". Incluso también examinó gatos y caballos con afecciones durante unas 20 visitas con sus dos maletines donde procedió a la desparasitación de 60 canes y colocó collares para garrapatas. En algunos casos inyectó medicación debido a las patologías y recalcó que todo lo hizo de manera gratuita, con algunos insumos propios y con el apoyo de una distribuidora.

La atención veterinaria a los perros de la trashumancia

Dicen que cada perro tiene un propósito en la vida, y en el caso del norte neuquino, los perros además de ser el mejor amigo del hombre trabajan codo a codo con los veranadores. Su oficio es encaminar al resto de los animales hacia los campos de la veranada. En ese trabajo a través de kilómetros de estepa también están expuestos a desgastes y lesiones por lo que un veterinario tiene mucho trabajo para hacer.

"Ellos son muy fieles; y hasta que no llegan a destino, si tienen una lesión, una otitis no lo van a llevar al veterinario y llegar nosotros antes de que sea grave es muy bueno", consideró Gómez en diálogo con LU5 y agregó que también dio concejos en cuanto a las pulgas y garrapatas, o para que no se les suban a los crianceros: "hago mucha hincapié en la zoonosis, la enfermedad que trasmiten los animales a las personas, que no le den carne cruda si carnean, y me comentaban que se la cocinaban".

veterinario- veranada-3.jpg

El veterinario volvió encantado con la experiencia porque pudo ver que al tiempo que se esfuerzan, los perros tienen una vida salvaje y sana: "es calidad más que cantidad de años, ver los perros corriendo con la lengua afuera, las orejas al viento, era muy piola, nunca vi un perro explotado".

PHOTO-2024-12-11-10-09-08.jpg

Algo que fascinó a Gómez fue conocer cómo naturalmente desde cachorros, los perros y los chivan establecen una relación recíproca de cuidado: "cuando nace un perrito también toma la leche de una chiva, después lo ponen en el corral y así empieza esa relación entre los perros y los chivos, donde es uno más y después se da cuenta que la tiene que cuidar". Esto explica por qué los perros jamás muerden a los animales: "son todos divinos, buenos, están todos con la cola para arriba, gorditos, lindos".

El acompañamiento veterinario se realizó en conjunto con otras áreas como el SIEN, y el área de Manejo del Fuego visitando a una parte de los 250 crianceros que habitan en la región norte de Neuquén como Los Miches, Andacollo, Huinganco y Varvarco. "Es un equipo, los médicos que iban con nosotros trataban a las personas, los vacunaban" destacó Gómez quien agregó que el trabajo de la policía de la Comisaría 38 de Las Ovejas y los destacamentos aledaños fueron fundamentales para la logística: "sin ellos no hubiéramos llegado a ciertos lugares".