Un veterinario solidario en la trashumancia: su misión de ayudar a los animales

Su historia no solo es un ejemplo de solidaridad, sino también una muestra de compromiso con la cultura y el bienestar animal. Desde hace un tiempo, Gómez recorre los caminos polvorientos de la provincia brindando atención veterinaria gratuita a los fieles compañeros de los crianceros: perros, gatos y caballos, esenciales en esta tradición que desafía el tiempo y las condiciones del terreno.

La idea de asistir a los animales de la trashumancia no surgió en un consultorio ni en una reunión formal, sino al borde de la ruta, en esos instantes donde la realidad golpea con fuerza. “Cada vez que iba en mi auto y veía a los crianceros con sus animales, me detenía a observarlos. Me impresionaba la dedicación con la que los trasladaban, la tradición que mantenían viva a pesar de todas las dificultades”, recordó el veterinario en diálogo con LMNeuquén.