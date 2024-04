Un viaje en la Línea 19 del COLE por una Neuquén casi desconocida

No, este COLE que estoy esperando en Novella y Necochea no es el bus turístico de Neuquén. Sin embargo, y aunque todavía no lo sepa, la experiencia de subirse a Línea 19 para llegar desde el oeste profundo hasta el centro será una especie de city tour no convencional. En este viaje de poco más de media hora descubriré una ciudad que hasta hace tres años no existía. Una ciudad que está en obra y que se está transformando en tiempo real. Allá vamos.