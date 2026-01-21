Una alarma enloqueció por horas al centro neuquino: ¿Qué pasó?

El ruido se sostuvo durante más de tres horas en calle Belgrano. Qué dijeron los vecinos y vecinas que se autoevacuaron de un edificio del centro neuquino.

El ruido se sostuvo durante más de tres horas en un edificio de calle Belgrano

Desde las 8 de la mañana aproximadamente, una alarma comenzó a sonar de manera estridente y sin parar en el centro neuquino. La alerta despertó a varios vecinos y vecinas que, como es costumbre frente a una emergencia, aguardaban la llegada de ambulancia o bomberos. Sin embargo, los minutos pasaron: el ruido continuó enloqueciendo al barrio por más de tres horas .

Consultados por LM Neuquén , alrededor de 15 vecinos y vecinas del edificio Lynco X, ubicado en calle Belgrano 755, entre Fotheringham y Bouquet Roldán, mostraron su irritación por el episodio.

"Se trata de una falsa alarma, ya ha pasado lo mismo" , aseguraron con hastío un grupo de tres señoras sentadas en un tapial de la vereda. Una de ellas sostenía la correa de su pequeño perro. Sentadas en el cordón de la calle, dos jóvenes con caniles que resguardaban a sus gatos conversaban mientras esperaban que se termine el ruido.

SFP Edificio Alarma (4) Sebastián Fariña Petersen

Todos los habitantes del edificio negaron haber sentido presencia de humo o fuego en los pasillos y manifestaron que se habían auto evacuado porque el ruido resultaba lisa y llanamente "insoportable". Sin embargo, la espera durante la calurosa jornada de 37 grados también pesó sobre las señoras, jóvenes y niños que permanecieron horas esperando en la vía pública.

A su vez, hicieron referencia a un hecho anterior registrado en la temporada invernal del 2025 en el edificio de 12 pisos. "El año pasado sucedió lo mismo, tuvimos que desalojar los departamentos porque se activó la alarma, vinieron los bomberos, CALF, revisaron todo, pero nada, era una falsa alarma", dijo una de las mujeres.

En tanto, otra vecina leyó en voz alta el anuncio del encargado del edificio, quien aseguró que el encargado de mantenimiento "repasó piso por piso y no encontró nada; estamos tratando de contactar al servicio de alarmas para que la desactiven".

Finalmente, pasadas las once de la mañana, el estruendo que se había convertido en una interferencia a la tranquilidad se apagó y los vecinos pudieron ingresar nuevamente a sus hogares.