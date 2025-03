Una distracción que salió cara: chocaron dos colectivos en Valentina Sur

Algo más que un susto se llevaron los pasajeros de las líneas 21 y 22 del transporte público de la ciudad que circulaban este miércoles por Valentina Sur . Pasadas las 13, chocaron dos colectivos y algunas personas debieron ser atendidas por personal sanitario tras recibir algunos golpes que no fueron de gravedad.

“ Es un muchacho nuevo. Recién está arrancando, se ve que este no tomó la distancia o la prudencia que tenía que llevar y chocó por atrás”, comentó secretario gremial de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Neuquén.

En declaraciones a LMNeuquén, relató que el flamante chofer iba detrás de otro colectivo y al frenar este último en una parada, sobre calle San Ignacio, no lo advirtió y tampoco alcanzó a frenar. Al final, protagonizó un choque por alcance.

Según comentó Ceballos, se había desempeñado hasta hace poco como maniobrista, que se encarga de llevar el coche al lavadero. “Digamos que no tenía experiencia en la calle, pero tenía horas de manejo. Pero, sinceramente no sé qué fue lo que le pasó, si no prestó atención. La cuestión que tuvo ese inconveniente este chico”, agregó.

Qué consecuencias tuvo el choque

El secretario gremial de la UTA Neuquén sostuvo que “hubo algunos pasajeros con golpes menores. Afortunadamente, no fue algo grave. Estaban en una parada, andaban a poca velocidad porque si no hubiera sido más grande el impacto”.

Para Ceballos, el inexperto chofer, se pudo haber distraído un minuto y terminó en un choque por alcance con su compañero de la otra línea del sistema de COLE.

Chocaron dos colectivos en Valentina Sur

Además, de los golpes y el susto entre los pasajeros, también se registraron daños materiales. “El parabrisas del coche se rompió todo, parte del frente, ópticas y paragolpe. Todo del coche de él que manejaba”, detalló.

E indicó que “al no haber algún accidentado grave ni nada, se reemplaza la unidad y continúan. No fue nada grave, fue simplemente -para mí- una distracción del chico que venía atrás. Arrancó muy mal, pero lo importante es que no pasó a mayores”.

Choque que terminó mal

Hace poco más de cuatro meses otro choque que tuvo como protagonista a un colectivo urbano de pasajeros derivó en lamentables consecuencias. Un vecino de Neuquén denunció que sufrió un particular choque de un colectivo de lalínea 5 cuando conducía su auto por calle Godoy en dirección a la meseta.

Según su versión, después de dañarle el auto, el chofer se negó a dialogar y lo atropelló. "Venía subiendo por Godoy con mi familia y el colectivo se tira a la orilla a bajar pasajeros, cuando me adelanto, el colectivo vuelve a salir, pero no pone guiño y me lleva por delante el espejo", realtó Rodrigo, un vecino del oeste. El sinistri fue en la parada de colectivos ubicada en la cuadra del Hospital Heller.

Cuando frenó adelante del colectivo y se bajó para pedirle la información del seguro y así poder cubrir los daños, este se rehusó. "Comenzamos a discutir, no me quiso dar los datos y me cierra la puerta, encima se reía de mí", narró el conductor sobre la situación de violencia y agregó: "Yo no lo niego, le pegué piñas a la puerta".