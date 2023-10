Una emprendedora de Zapala con su alma de docente intacta

Hay mujeres que en la vida tienen el sagrado privilegio de ser madres de sus propios hijos pero también hay otras que llevan ese instinto maternal a otro nivel. Elijen por propia voluntad ser la “madre del corazón” de todos aquellos que necesiten cobijo, amor y contención. Elva Teresa Saddi es una de ellas. Tiene cuatro hijos de su vientre y de su sangre pero tiene otros miles que fue encontrando en el camino de la vida de la docencia. Nacida en la localidad riojana de Chepes en 1940, cada vez que recuerda su historia y trayectoria por las escuelas de la provincia se emociona por traer gratamente a la memoria a todos sus ex alumnos y compañeros docentes. Llegado el año 2000, y el siglo nuevo con él, Elva decidió apostar a su primer amor en las manualidades: el tejido. Este arte textil, que a los 6 años pudo aprender de la mano de de su madre Sara Duje, fue el refugio ideal para sentirse y mantenerse vital y activa. Han pasado ya 23 años y todos en la “ciudad del viento” la conocen y la reconocen como una excelente emprendedora y animadora de las distintas ferias que se realizan a nivel local y regional.

“A mí este espacio me parece maravilloso, se tendría que hacer más seguido. No lo digo por mi sino por toda la gente que para hacer todo lo que muestran dedican su tiempo, su amor, su ilusión, su esperanza” , relató Elva. En esta misma dirección completó diciendo que “yo gracias a Dios tengo mi sueldo pero hay mucha gente que vive de esto. Para mí esto es como una excusa para vincularme con la comunidad pero siempre es un placer hacerlo”.

ELVA TERESA SADDI EN LA FERIA ZAPALA EMPRENDE (17).JPG A sus 83 años, Elva hace tejidos a dos agujas y a croché. También confecciona bijouterie, escarpines y chuflines, "todos los trabajos que mis 83 años me permiten hacer en mi casa”, dijo.

Aprendió el oficio de su madre

Elva antes de ser emprendedora y una referente del arte del tejido completó una extensa trayectoria en la docencia neuquina. Esa misma esencia la distingue en su puesto en la feria. Es dueña de una calidez y bondad sin igual. Atiende con igual respeto y consideración a los grandes y a los chicos. A todos les encanta hablar y dialogar con ella. Su carisma es envidiable. “Me encanta la feria y todo lo que hago”, resaltó. Respecto a esto refirió que confecciona dos tipos de tejido. “Hago tejidos a dos agujas y tejidos a croché. También hago bijouterie, escarpines y chuflines. Todos los trabajos que mis 83 años me permiten hacer en mi casa”, remarcó. Hoy a la distancia guarda un especial amor por su madre. “Mi mamá se dedicaba a la costura, ella era profesional de ropa para fiestas, sabía tejer pero no era profesional, pero de cualquier manera ella se asesoraba cuando quería tejer un saquito o alguna una ropa en especial”. Agregó que “cuando ya nacieron mis hijos Leila Teresita, José Luis, Daniel Alejandro, Mariana Elizabeth ella me enseño a tejer escarpines, a hacer los zapatitos y distintas cosas que necesitaba un bebé”.

ELVA Y FELIPE SAPAG_INAUGURACION MICROCENTRAL ELECTRICA.jpg Elva con el gobernador Felipe Sapag cuando se inauguró la Microcentral Hidroeléctrica en Laguna Auquinco.

Maestra que dejó huellas

Elva apenas se jubiló de maestra empezó a tejer. “Siempre hay que hacer algo sino las personas mueren. Me dediqué a esto y empecé a ir a ferias. Después tuve una trombosis y fueron años donde no participé. Hace dos años mi hijo logró que yo vuelva a ponerme las pilas y aquí estoy ofreciendo todavía mis productos y creaciones”. La recordada maestra contó que llegó a Zapala en el año 1979 buscando un nuevo futuro. “Aquí lo encontré gracias a Dios y a Neuquén”, dijo con gratitud. A continuación hizo un breve repaso por su extensa trayectoria profesional. “Comencé trabajando en la escuela 54 del paraje La Patagonia (cerca de Covunco Abajo).

Elva siempre se distinguió por su fuerte compromiso social y es así que durante su permanencia en el lugar gestionó viviendas, luz eléctrica y la consolidación de los caminos. En este establecimiento se desempeñó como maestra entre los años 1979 y 1984. “Después me fui como maestra titular a la escuela de Laguna Auquinco, allí me recibí como directora titular de tercera”, recordó. En los conceptos volcados en la entrevista Elva enfatizó sobre la importancia del maestro en las comunidades de aquellos años. Se convertían en verdaderos puentes ya que detectaban la necesidad y hacían las gestiones y buscaban las soluciones con los organismos correspondientes.

ELVA EN ACTO ESCOLAR EN LA ESCUELA 54 LA PATAGONIA_1979.jpg Elva llegó a Zapala en el año 1979 y comenzó trabajando en la escuela 54 del paraje La Patagonia, cerca de Covunco Abajo.

La primera Microcentral Hidroeléctrica realizada en Laguna Auquinco, donde está emplazada la escuela primaria Nº 251 fue su gestión entre los años 1984 y 1986. Al acto de inauguración asistió el entonces Gobernador Felipe Sapag. “Tuve que enseñarle a los vecinos a utilizar la energía, desde apagar y prender la luz. Fue toda una novedad para ellos”, recordó. En su prolífica foja de servicios se cuenta también que fue coordinadora del Distrito Hueney. En tanto en el año 1987, el CPE la nombra directora de la escuela anexo a la escuela primaria Nº 150; a partir de la gestión de Elva, se crea la nueva escuela con el Nº 178. El barrio y la escuela llevan el nombre de Dr. Gregorio Álvarez en Neuquén capital. Ese mismo año por concurso de ascenso, se trasladó para ejercer como directora de la escuela primaria Nº331 de Caepe Malal, cargo que ocuparía hasta el año 2000 cuando finalmente se acogió a los beneficios de la jubilación.

La feria que convoca a productores y artesanos locales

La “Feria Zapala Emprende” se ha convertido en un verdadero icono de productores y artesanos locales que tienen aquí su punto de encuentro y vinculación con la comunidad. La feria del día de la madre es una de las ediciones más esperadas por los emprendedores y por las familias zapalinas.

ELVA TERESA SADDI EN LA FERIA ZAPALA EMPRENDE (7).JPG Elva es una de las principales animadoras de la Feria Zapala Emprende.

“Para nosotros es un espacio lleno de experiencia ya que los emprendedores comparten ideas, talleres, articulan y vinculan acciones que les brindan mejores aportes y herramientas para la economía social”, así se refirió sobre el evento la secretaria de Educación, Promoción del Empleo y Producción, Jorgelina Almeira. Agregó que “este fin de semana se vivió una gran fiesta del día de la madre junto a shows en vivo, sorteos, actividades recreativas y deportivas que los visitantes pudieron disfrutar a pleno”.