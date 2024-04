Una familia busca un loro de peluche que acompaña a un nene con autismo

Alrededor de las 19, cuando los padres le estaban poniendo la campera a Gael para volver a casa, se dieron cuenta que no tenían el juguete y aunque lo buscaron por toda la sala no lograron encontrarlo.

"Una de las cajeras de la sala de juegos nos dijo que vio a una nena con el peluche. Si es así le pedimos por favor a esa familia que nos lo devuelva ya que es de suma importancia para nuestro hijo", solicitó Nicolás.

Gael tiene autismo y le cuesta sostener sus actividades, por lo que este loro de color rojo lo ayuda a volver a conectarse con sus tareas. "El loro acompaña a nuestro hijo a sus terapias y también al jardín. Y es muy importante para él", explicó el papá.

"Si están en una actividad para cortar y pegar papeles, por ejemplo, él la hace dos o tres minutos, y luego se dispersa y deambula. Y tanto las seños como su acompañante terapéutica utilizan al loro para que él pueda hacer las actividades. Le dicen que el loro está pintando y Gael vuelve a pintar", describió el papá para explicar lo importante que es este juguete para su hijo.

Buscan un loro de peluche

Este juguete acompaña a este niño hace más de un año y, según contó su papá, Gael tiene una fijación con las aves. En su casa también tiene un peluche de un pingüino. "Tiene una fijación con los animales que vuelan", afirmó.

La familia de Gael insistió en que "por favor" la persona que haya encontrado este juguete lo devuelva y pidió que se comuniquen con él a su celular: 2995040233.

El niño preguntó varias veces por su loro y su familia le dijo que "Poli" se fue a visitar en colectivo a la abuela, con la esperanza de que en estos días aparezca.

"No sabemos cuánto va a sostener su ausencia", se lamentó el papá, sobre la necesidad de su hijo de compartir las jornadas con este juguete.

Nicolás contó además que el loro de color rojo no se consigue en cualquier juguetería y especificó que en Neuquén no lo vieron en ningún comercio. "Solo lo vimos en internet, pero no sé cuántos días va a tardar en llegar si lo volvemos a comprar. Vamos a esperar a ver si en una de esas la persona que lo tiene se entera de que no era un simple juguete, sino el compañero de mi hijo, y lo devuelve", expresó.