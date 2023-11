Una madre y su hija le dieron una brutal golpiza a una estudiante en plena calle

Un violento y lamentable episodio se vivió ayer por la tarde en la parada de colectivo que se encuentra sobre la calle Colón, a la altura de la calle Antártida Argentina, frente al CPEM 53 . Una estudiante de ese establecimiento educativo se disponía a esperar el transporte público cuando, de pronto, apareció una mujer con una ex compañera de colegio. Luego de increparla, le propinaron una brutal golpiza - con patadas en el piso-, por la que tuvo que ser atendida en el Hospital Bouquet Roldán.

"La amenazaba, cuando tenía oportunidad la insultaba; así que la cambié de colegio para que la situación no llegue a mayores. Los directivos estaban al tanto del conflicto que tenía esa chica", advirtió, antes de señalar que finalmente su hija pudo volver a cursar sus estudios de tercer año en el CPEM con sus compañeros de siempre porque su agresora dejó de asistir al establecimiento. "Ella es mayor de edad y tiene prohibida la entrada al CPEM", remarcó.

Respecto a cómo se dio la golpiza expresó: "Ayer se retiró temprano, a las 17:50, porque no había ido un profesor y fue a tomar el colectivo que el queda ahí nomás. La encontraron sola. Se acercó esta chica con su mamá y esta señora le dice: '¿Qué te pasa a vos con mi hija?'. Enseguida vino el momento del golpe y a ella se le nubló todo. Le pegó la chica, no la mujer. La agarró de los pelos y la tiró al piso y ella no se pudo defender".

cpem 53 (1).jpg

"Cuando la golpeaba estando en el piso empezaron a parar los autos y ahí se fueron, dispararon. Fue ahí cuando las compañeras la socorrieron y la llevaron al hospital", agregó Mónica.

"Fue un segundo porque a las 18:10 los directivos del CPEM me estaban llamando diciéndome que la habían golpeado y ella ya estaba camino al Bouquet Roldán. Así que salí corriendo al hospital. Ellos también llamaron a la policía", comentó.

Respecto al estado de salud de su hija, la mujer expresó: "Ahora está un poco mejor, con dolor en la cabeza y en el ojo que lo tiene inflamado y con moretones. Gracias a Dios no tuvo complicaciones, ayer en la guardia le hicieron placas en la cabeza". "Tiene que recuperarse del ojito que lo tiene todo hinchado. Las patadas que le dieron podrían haberle ocasionado un daño terrible", reflexionó.

Por último Mónica contó que radicó la denuncia policial y que la misma fue trasladada a Fiscalía. "Voy a insistir para que avance. No entiendo por qué tanto ensañamiento con mi hija. Esta chica tiene la costumbre de andar pegándole a otras chicas, no es mi hija solamente. De hecho, ayer iba a golpear a otra chica y se encontró con mi hija sola", concluyó.