Una monja con 60 años consagrados al servicio y cuidado de los ancianos

En uno de los salones del Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres, esta mujer de 88 años, recuerda que cuando era una niña observaba con admiración a las monjas. “Cuando veía a las monjitas por acá, por allá, como tenía esa inquietud me decía ‘Qué bueno ser monjita’. Me daba alegría verlas porque yo sentía la necesidad de repetir eso que estaba viendo. Me imaginaba que ser monjita ya tenía que ser un santo”, cuenta y su mirada se llena de felicidad. Conoció de cerca el trabajo y la misión de las Hermanitas de los Pobres en Valladolid porque una prima suya formaba parte de esa congregación. “Iba todos los domingos a visitar a mi prima y me parecía tan lindo servir a esos ancianitos que, a lo mejor, no tenían a nadie, les daban de comer o los paseaban por el jardín. Sentía que podía serles útil a esas personas mayores y me sentía feliz al poder ayudarlos”, relata con entusiasmo.