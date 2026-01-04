Una neuquina se lesionó camino al refugio Hielo Azul y se montó un impresionante operativo de rescate

La mujer de 38 años de edad fue evacuada por un operativo conjunto de bomberos y brigada de montaña tras una lesión en su rodilla.

Este verano 2026 nuevamente los refugios de montaña en Río Negro abrieron sus puertas, tras los fuertes incendios que afectaron a algunos de ellos el verano pasado. Con la llegada de nuevos turistas, algunos de ellos se aventuran a subir la montaña y en algunas circunstancias no con la mejor de las suertes.

En las últimas horas se conoció la situación que vivió una mujer de 38 años de edad, oriunda de Villa la Angostura en un refugio de El Bolsón . El pasado viernes se encontraba camino al Refugio Hielo Azul, a 1500 metros de la pasarela del camping Hue Nain, cuando se lesionó su rodilla y se montó un gran operativo de rescate para auxiliarla. La alerta de esta situación se realizó a través de un llamado al 911 alrededor de las 20:30 horas.

Ante la situación, se conformó de inmediato un grupo de rescate en montaña , integrado por la Brigada de Rescate de la Policía de la Provincia de Río Negro, a cargo de Maximiliano Olivares, junto a personal de la Brigada de Montaña dependiente de Bomberos Aeroclub El Bolsón y Bomberos Voluntarios.

Cómo se llevó a cabo el operativo de rescate en la montaña

Cuando el grupo de rescate logró encontrarla, alrededor de las 22:40 horas, se confirmó que la mujer presentaba una lesión en la rodilla derecha, lo que le impedía continuar el recorrido.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con Protección Civil, que colaboró con los medios de transporte necesarios para facilitar el arribo del personal hasta el sector indicado, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y el horario nocturno.

Cerca de las 23:40 horas, el operativo concluyó con el arribo al camping, desde donde la mujer fue trasladada al nosocomio local para una mejor evaluación y atención médica.

Rescate en el volcán Lanín: una andinista de Buenos Aires fue evacuada tras una caída en la alta montaña

Después del difícil momento que vivió el chef Christian Petersen mientras intentaba subir al volcán Lanín, el icónico pico neuquino fue escenario de otro rescate. Previo a los festejos por Navidad, los guardaparques brindaron asistencia a una andinista de 30 años que sufrió una caída mientras realizaba un ascenso en el macizo.

El personal del ICE Centro del Parque Nacional Lanín lideró un operativo de rescate para asistir a la mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires, tras recibir el reporte de la radio estación a las 6 horas, a través del guardaparque del área. Según la información de los brigadistas, el incidente ocurrió a la altura del refugio Caja, un punto que requiere atención técnica.

La joven presentó diversas lesiones a causa del impacto. El diagnóstico preliminar detalló un golpe en el párpado izquierdo que derivó en un hematoma y sangrado, por el que recibió el control inmediato del guía a cargo.

Además, la paciente manifestó un fuerte dolor por un golpe en el muslo izquierdo y otro en la zona de la cadera. Ante la gravedad de la situación en un entorno de alta complejidad, se activó un protocolo de evacuación que dividió las tareas entre dos cuadrillas de especialistas.