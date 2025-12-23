Rescate en el volcán Lanín: una andinista de Buenos Aires fue evacuada tras una caída en la alta montaña

Fue trasladada en ambulancia a un centro de salud. El caso de dio a pocos días del resonante episodio del chef Christian Petersen.

Después del difícil momento que vivió el chef Christian Petersen mientras intentaba subir al volcán Lanín, el icónico pico neuquino fue escenario de otro rescate. Este lunes, los guardaparques brindaron asistencia a una andinista de 30 años que sufrió una caída mientras realizaba un ascenso en el macizo.

El personal del ICE Centro del Parque Nacional Lanín lideró un operativo de rescate para asistir a la mujer de 30 años, oriunda de Buenos Aires, tras recibir el reporte de la radioestación a las 6, a través del guardaparque del área. Según la información de los brigadistas, el incidente ocurrió a la altura del refugio Caja, un punto que requiere atención técnica.

La joven presentó diversas lesiones a causa del impacto. El diagnóstico preliminar detalló un golpe en el párpado izquierdo que derivó en un hematoma y sangrado, por el que recibió el control inmediato del guía a cargo.

Además, la paciente manifestó un fuerte dolor por un golpe en el muslo izquierdo y otro en la zona de la cadera. Ante la gravedad de la situación en un entorno de alta complejidad, se activó un protocolo de evacuación que dividió las tareas entre dos cuadrillas de especialistas.

lanin rescate

Un primer grupo con cinco rescatistas del ICE Centro inició el ascenso para dar con la víctima. En paralelo, una segunda cuadrilla de relevo se dirigió de forma estratégica hacia la zona de La Directa. El guía Soto, quien permaneció junto a la accidentada en el sector de los domos del B.I.M., mantuvo la comunicación para actualizar el estado clínico de la mujer. A las 09:20, los rescatistas tomaron contacto con la andinista en la zona de refugios e iniciaron las tareas de estabilización. Durante este proceso, el personal estableció contacto con una médica del Hospital de Junín de los Andes para recibir directivas profesionales sobre el manejo de la paciente.

parques nacionales rescate lanin

El descenso comenzó de manera formal a las 10:35. Tras un esfuerzo coordinado, a las 11:40 se concretó el traspaso de la mujer a la segunda cuadrilla de relevo, que completó el tramo final de la evacuación. El operativo concluyó cerca de las 14:30, momento en que la accidentada ingresó al hospital de Junín de los Andes a bordo de una ambulancia que la esperaba en la base. Las autoridades del Parque Nacional destacaron el trabajo conjunto entre guardaparques, guías y el sistema de salud neuquino para garantizar la seguridad de la joven.

El caso de Christian Petersen

El rescate de este lunes reaviva la discusión sobre la seguridad en el Lanín, especialmente tras el impacto mediático del caso de Christian Petersen. El reconocido chef de 56 años protagonizó un episodio crítico hace pocos días que terminó con su internación en terapia intensiva y, a diferencia del accidente traumático de la joven bonaerense, el cuadro de Petersen despertó alarma por su naturaleza atípica.

Según los reportes, el cocinero sufrió una descompensación antes de iniciar la excursión en el campo base. La periodista Fernanda Iglesias reveló que el chef presentó un cuadro de "excitación psicomotriz" y tuvo comportamientos inusuales, como quitarse la ropa y correr de forma agresiva.

Christian Petersen

La Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) emitió un comunicado para aclarar los hechos y desmentir versiones sobre un ACV o arritmia. Según los expertos Ricardo Calderon y Ezequiel Caporaletti, Petersen mostró un cambio de comportamiento cerca de la medianoche en el refugio, lo cual resultó molesto para el resto del grupo.

El descenso del chef se pactó para las 04 de la madrugada, pero su actitud prepotente hacia el equipo obligó a solicitar la intervención de Gendarmería. Actualmente, el cocinero permanece bajo vigilancia médica por una falla multiorgánica, y su familia evalúa un traslado a un centro de alta complejidad en Buenos Aires.

Una cumbre que no permite errores

El Lanín no es una montaña para la improvisación, incluso para quienes poseen un buen estado físico general. Cada año, cerca de tres mil personas intentan alcanzar la cumbre, pero los especialistas de la AAGM advierten que la exigencia es extrema. Para un ascenso seguro, se recomienda un entrenamiento específico de al menos seis meses que priorice la fuerza en piernas y espalda. Además, el equipo necesario implica cargar mochilas que pesan entre 12 y 15 kilos en pendientes muy inclinadas.

Ascenso volcán Lanín

La preparación técnica debe acompañarse de una evaluación médica exhaustiva que incluya pruebas de esfuerzo. El volcán impone desafíos psicológicos que ponen a prueba la tolerancia al cansancio y la frustración ante la posibilidad de no alcanzar la meta. Es obligatorio acreditarse en Parques Nacionales y contar con el equipamiento de seguridad reglamentario. Como señalan los expertos, en la montaña la mayor conquista es saber volver a tiempo cuando la integridad física corre peligro.

Para entender la magnitud de este desafío, podemos pensar en el volcán Lanín como un gran teatro natural que posee un guion estricto; si el actor no ensaya durante meses o ignora las señales de los directores de escena, la obra puede transformarse en una tragedia en cualquier acto.