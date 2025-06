Una "nueva" ruta sacada de la galera

El gobierno terminará la obra de la Ruta 7, un proyecto que se inició en la pandemia para Vaca Muerta. Llega tarde, pero las quejas no resuelven nada.

“El gobierno no puede sacar una ruta de la manga en un año y medio”. La frase la dijo el intendente de Añelo, Fernando Banderet , al referirse a lo que hoy sucede en el viaje hacia Vaca Muerta en horas pico: una larga fila de vehículos -sobre todo camiones con cargas pesadas y camionetas petroleras—-que tardan horas en llegar a la ciudad emblema del shale, donde se extrae buena parte de los recursos hidrocarburíferos de Neuquén .

En estos días, el gobierno provincial retomó una de las obras pendientes: las rotondas de ingreso a Vista Alegre. Se trata de un proyecto que fue absorbido por la Provincia luego de que la Nación -y las empresas que no cobraron sus certificados de obra- abandonaran los trabajos en septiembre de 2023, cuando se paralizó gran parte de la obra pública, bajo la gestión de Gabriel Katopodis .

SFP Obras Ruta 7 accesos rotondas maquinas obreros obras Centenario Vista Alegre (14).JPG La Ruta 7 estará cortada por algunos días más y el tránsito liviano se desviará por las chacras en Centenario y Vista Alegre. Sebastián Fariña Petersen

La duplicación de calzada, que incluía 27,5 kilómetros de cuatro carriles desde el cruce de las rutas 8 y 51 (Dique Compensador) y 8,5 kilómetros desde el cruce de las rutas 51 y 7 hasta la segunda rotonda de Centenario, fue ejecutada en plena pandemia. Sin embargo, varios tramos quedaron sin terminar: las tres rotondas hacia Loma La Lata no tienen iluminación -donde ya ocurrieron accidentes- y aún persisten sectores con tramos de ripio sobre la Ruta 7.

Ruta a Vaca Muerta: una década perdida

Hacer una ruta lleva tiempo. Y en Vaca Muerta hubo años en los que se dejaron pasar oportunidades, tanto por parte del gobierno como de las petroleras. La solución a corto plazo, según se analiza ahora, será una transición que permita al menos acortar los tiempos de viaje.

Hoy el foco del gobernador Rolando Figueroa está puesto en otras zonas: los pasos fronterizos y las rutas del norte neuquino, vinculadas al turismo. Como él mismo viene repitiendo, en algún momento Neuquén dejará de vivir exclusivamente del boom de Vaca Muerta. ¿Qué será del “post Vaca Muerta”? Hasta ahora, nadie lo sabe.

La producción tradicional, como la fruticultura -motor económico en el siglo XX- está en una crisis estructural, sin un reemplazo claro en el nuevo mapa petrolero. Las plantaciones de menos de 10 hectáreas ya no son rentables, y desde hace más de 20 años se intenta impulsar una alternativa tibia, como el agroturismo. Diseñar un circuito productivo como el enoturismo mendocino lleva tiempo, planificación y visión. Pero es un resorte económico que, en algún momento, deberá despegar.

Mientras tanto, el corredor petrolero ni siquiera es visto como una obra integrada a la comunidad. Más que unir, la ruta divide: separa barrios, zonas residenciales y a los antiguos pobladores rurales, en un mundo donde ya casi no quedan familias que trabajen la tierra.

La ruta a Vaca Muerta llegó diez años después del boom inicial en Añelo. Una década perdida en materia de infraestructura. Ya no vale llorar sobre la leche derramada: las quejas no resuelven problemas, y el futuro de la provincia depende de no repetir los mismos errores.