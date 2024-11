Una rama cayó sobre juegos infantiles en la Plaza San Martín de Centenario

El desprendimiento se dio en medio del temporal de viento ocurrido en las últimas horas. Pese a que había niños en el lugar, no hubo heridos.

Pese al tamaño de la rama no hubo heridos. (Gentileza: Centenario Digital)

El jueves 14 de noviembre, una rama de un árbol se desprendió y cayó sobre los juegos infantiles de la Plaza San Martín de Centenario . Afortunadamente, no hubo heridos ya que una madre y su hija se habían retirado solo minutos antes del incidente, que ocurrió en un momento de baja concurrencia.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 16, en el casco viejo de la vecina ciudad. El espacio verde se encontraba con menos concuerrencia de lo habitual, debido a que las escuelas primarias cercanas no tenían clases por una jornada institucional. A esa hora, algunos niños utilizaban los juegos, acompañados por sus padres, cuando la rama se desprendió de uno de los árboles y cayó con fuerza, impactando en el área de recreación de los niños.

Reacción de los vecinos

A raíz del accidente, varios vecinos de la zona alertaron rápidamente a Defensa Civil para que interviniera y evaluara la situación. Los residentes expresaron su preocupación por la seguridad en la plaza, especialmente porque este viernes se pronosticaron vientos fuertes, lo que podría agravar el riesgo de nuevos desprendimientos de ramas o incluso caídas de árboles enteros.

Los vecinos confirmaron que el árbol en cuestión presentaba signos de deterioro en sus ramas más grandes, por lo que tenían temor de que pudiera ocurrir una tragedia.

Un árbol se desplomó y destruyó el techo de una casa

El pasado mes de julio, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de un árbol sobre una casa del barrio Valentina Sur Rural de la capital neuquina, que provocaron daños materiales de consideración.

El viento fuerte comenzó a sentirse después del mediodía y, según contó Francisco Baggio, subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, había una previsión de ráfagas de entre 60 y 80 kilómetros por hora para la jornada de la tarde. Efectivamente, según la estación meteorológica de Defensa Civil, a las 15:32 horas se registró la ráfaga más intensa de 68 km/h.

"No generó demasiados inconvenientes en la ciudad más allá de cuestiones habituales, algunos postes, un tema concurrente de empresas que no dan respuesta de telefonía, de Cablevisión, de internet, que tienen posteado y cableado en la ciudad y tienen deficiencias en sus instalaciones: caen postes, caen tendidos y luego no asisten, así que tiene que recurrir el área de Defensa Civil del municipio y las áreas que integramos el Comité de Emergencia", aseguró Baggio sobre la jornada que se vivió este martes.

Sobre la problemática de la caída de los postes, aclaró que cuando ocurren esos hechos, se genera un trabajo doble donde debe trabajar todo el comité, integrado por el área de espacios verdes, de mantenimiento vial, de limpieza urbana, todo el sector de movilidad de servicios al ciudadano y que además de usufructuar el recurso municipal, las empresas dejan sin servicio por días a sus clientes.

Una de las consecuencias de magnitud que el viento dejó fue la caída de árboles sobre una vivienda. "Fue una alameda importante que había en el sector de Valentina Sur Rural que al estar seca por ser parte de chacras que ya no tienen agua en los canales de riego, en consecuencia esos viejos álamos se secan, cayó con un efecto cascada arrastrando otros árboles sobre una vivienda de las del tipo prefabricadas, dañándola severamente", contó el subsecretario.

Los daños solo fueron materiales, dejando roturas en un lateral, el techo, instalaciones y demás.