Por el viento en Neuquén, un árbol se desplomó y destruyó el techo de una casa

"No generó demasiados inconvenientes en la ciudad más allá de cuestiones habituales, algunos postes, un tema concurrente de empresas que no dan respuesta de telefonía, de Cablevisión, de internet, que tienen posteado y cableado en la ciudad y tienen deficiencias en sus instalaciones: caen postes, caen tendidos y luego no asisten, así que tiene que recurrir el área de Defensa Civil del municipio y las áreas que integramos el Comité de Emergencia", aseguró Baggio sobre la jornada que se vivió este martes.