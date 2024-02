Vacunas gratis: cuáles son los seis centros de salud habilitados y a qué hora se puede ir

“Desde el Ministerio de Salud se trabaja con acciones muy concretas en beneficio de nuestra comunidad. Queremos una comunidad sana y la vacuna es un derecho que tenemos ganado”, manifestó Araceli Gitlein, referente de Inmunizaciones; y destacó que “tenemos el calendario más moderno y más completo de América”.

vacuna.jpg

El Calendario Nacional incluye vacunas para todas las etapas de la vida (niñez, adolescentes, personas adultas y personas mayores); situaciones especiales (personas gestantes, por viajes internacionales, factores de riesgo) y grupos específicos (determinadas profesiones o fuerzas especiales).

Otras acciones desarrolladas esta semana por el equipo de inmunizaciones fueron acercarse a LU5 y otras radios, redacciones de diario y canales de tv de la capital neuquina, para vacunar en vivo a los trabajadores de los medios de comunicación con el objetivo de visibilizar la importancia de completar los esquemas de vacunación y la utilización de la App Andes.

Estas jornadas de vacunación son acciones de promoción en territorio que, no sólo acercan las vacunas a las personas, sino que permiten hablar sobre la temática de forma descontracturada, puntualizando sobre los lugares de acceso para vacunarse, quienes pueden hacerlo, que cosas debe llevar la persona, que nos pasa cuando no vacunamos y que no debemos hacer, entre otras muchas más inquietudes.