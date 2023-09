Vandalismo en un sitio arqueológico de más de 10.000 años en Barrancas

"No es la primera vez que ocurre esto", advirtió la profesora de Historia, en relación a los ataques que sufren las más de 150 pinturas rupestres que se encuentran en el sitio. "Hace unos años les tiraron aceite, las rayaron y algunas aparecen descascaradas como que alguien las ha querido sacar", describió.

Por otra parte, Muñoz resaltó que quien no conoce la zona difícilmente puede llegar por sus propios medios al sitio ya que no está señalizado. "Para acceder al sitio se ingresa por la Ruta 40, subir un cerro que conduce a la cueva Huenul donde no hay ninguna señalización que permita saber por dónde es si no sos de Buta Ranquil o Barrancas. Al entrar al sitio hay un cartel que dice que preservemos el sitio, no hacer fuego ni dañar las pinturas, entre otras recomendaciones, que el municipio de Barrancas instaló después que arrojaron aceite a una de las pinturas", explicó. Y agregó que con poner cartelería "parece que no alcanza", por eso subrayó que "hay que concientizar a la población sobre la importancia que tiene este sitio arqueológico". "La gente va a tomar mate, hacen asado, hacen excavaciones, no sé qué pretenden encontrar y dejan todo tipo de basura. No cuidan este sitio", puntualizó.

La denuncia de Muñoz tiene la finalidad de que las autoridades de ambos municipios "empiecen a generar acciones concretas y viables" para la protección del sitio. Se mostró dispuesta a generar capacitaciones destinadas a personas que trabajan en las áreas de Cultura y Turismo de Buta Ranquil y Barrancas, "y así pensar de manera conjunta acciones de resguardo y concientización". "Espero que ambos municipios se pongan de acuerdo para cuidar la Cueva Huenul y poner un límite al acceso con vehículos, promover caminatas y poner horarios para realizar visitas guiadas", agregó.

cueva huenul1.jpg Las maravillosas y enigmáticas pinturas rupestres realizadas por los pueblos antiguos hace más de 2000 años que se encuentran en la Cueva Huenul, un sitio arqueológico de 10.000 años de antigüedad.

Muñoz consideró que el norte neuquino "no se encuentra desarrollado turistícamente, existen dos o tres operadores turísticos que organizan actividades por eso, más allá del enojo y la bronca, sería ideal que desde las áreas de cultura y turismo de ambos municipios lleven adelante algún tipo de acción porque si no es con una guía podes conocer el 10 por ciento de lo que presenta el sitio". Comentó que por el momento se contactó una concejala de Buta Ranquil, preocupada por la situación.

Donde durmieron los primeros neuquinos

En marzo de 2017, la dirección de Patrimonio Cultural de la provincia de Neuquén informó del hallazgo de rastros de poblaciones y animales extintos en la Cueva Huenul que datan de entre 16.000 y 13.000 años de antigüedad. El hallazgo de estos elementos fueron resultado de nuevas tareas de registro arqueológico en el departamento Pehuenches de Buta Ranquil en colaboración con la municipalidad de Barrancas y la subsecretaría de Turismo de la provincia.

Ramiro Barbarena, a cargo del proyecto de investigación arqueológica, detalló que el trabajo realizado en el sitio les permitió estudiar 15 mil años de historia de cambio de ambiente, clima y sociedades humanas. En esa oportunidad precisó que como consecuencias de esas investigaciones pudieron recuperar evidencias "que muestran grandes mamíferos extintos ocuparon esta cueva entre 16.000 y 13.000 años atrás”.

Barbarena comentó que en la Cueva Huenul se hallaron restos de excrementos y algunos huesos que fueron asignados a perezosos gigantes, animales herbívoros del tamaño de un oso (parientes lejanos de los perezosos actuales, de menor tamaño y que se encuentran en distintas regiones de América); además de carbón, huesos de guanaco y algunos pequeños artefactos de piedra depositados hace 11.000 años. “Estas evidencias representan una de las ocupaciones humanas más antiguas conocidas para toda la provincia del Neuquén”, expresó.

Asimismo Barbarena explicó que “también se hizo un relevamiento exhaustivo del arte rupestre de la región bajo la supervisión de la becaria del Conicet, Guadalupe Romera Villanueva, – y señaló que: “a través de los análisis de la información en el laboratorio se pudo determinar que los sitios como la Cueva Yagui y la Cueva Huenul cuentan con cientos de motivos con formas representadas muy variadas, destacándose diseños abstractos formados a partir de trazos, líneas quebradas y rectas, algunas de ellas dispuestas en forma paralela”, que según manifestó Barbarena fueron halladas y documentadas también en otros sitios arqueológicos como Colomichico, en el departamento Minas.

Por los restos encontrados ese año permitieron ubicar los indicios de los primeros neuquinos. “Son sin dudas los primeros neuquinos y también parte de los primeros patagónicos tanto porque su data es de 11.000 años de antigüedad, la misma de los indicios más antiguos de toda la Patagonia, como por su ubicación hacia el este, que es la zona por donde ingresaron los primeros humanos a la región”, explicó Barberen.