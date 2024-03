Vecinos no quieren la construcción de torres en el Paseo de la Costa

Según dijo, los edificios están previstos "dentro de unos terrenos donde hoy se encuentra el predio de Casa de la Costa" y advirtió: "Tenemos una norma que nos cuida como barrio, y también a otros barrios, pero esta modificación va a perjudicar a la misma vecindad. Eso es lo que nos tiene preocupados".

El vecinalista indicó que, hasta el momento, no han tenido reuniones con autoridades municipales, pero recalcó que no pueden modificar una ordenanza de este tipo sin dialogar con las personas a las que afectará directamente. "Toda modificación de ordenanza de este tipo tiene que ser consultada a las comisiones vecinales, en este caso nunca nos fue consultado, lo que también nos resulta preocupante. Si no te enterás, un día te aparece un edificio ahí en plena costa", señaló.

La normativa vigente, explicó Delloro, contempla la construcción de edificios para departamentos, con planta baja y hasta tres pisos de alto, pero ahora buscan poder hacer edificaciones de hasta 9 plantas, siempre sobre calles principales. "Hoy lo que nos están planteando es hacer edificios de 21 metros frente al río, en calles que no son troncales", insistió.

A su vez, comentó que muchos vecinos de la zona se expresaron en contra de la iniciativa y que, en solo seis horas, juntaron casi 200 firmas "apoyando la decisión de la comisión vecinal, de obviamente oponernos a este avasallamiento".

"Nosotros lo que planteamos es: hay leyes, hay ordenanzas, cumplámoslas", pidió.

Delloro recordó que "en ese sector tenemos un déficit muy grande de cloacas, se rebalsan y, como estamos muy cerca del río, también tenemos un problema muy grande de napas", por lo que pidió por la resolución de otras problemáticas que atraviesa el vecindario antes de avanzar con la iniciativa urbanística. "No podemos avalar esto, nadie puede avalar esto que afecta a todos. Es una cosa increíble la que están planteando", reclamó.

Según dijo, el pasado miércoles presentaron una nota en el Concejo Deliberante para solicitar su participación en la Comisión de Obras Públicas, el próximo martes. "Nos dijeron que no podíamos, que ya estaba dado porque iba (Alejandro) Nicola a defender otro proyecto. Entonces con las firmas y con una nota específica que hicimos, queremos que se la anexen al proyecto y que quede dentro del proyecto de ordenanza para que después no nos digan los concejales 'no, no vimos nada'", aseguró.