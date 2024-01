Vecinos de San Lorenzo Norte llevan 3 días sin agua

Aseguran que el problema con el suministro comenzó hace dos meses y que ya realizaron los reclamos pertinentes, pero no les dan soluciones.

Los vecinos de San Lorenzo Norte denunciaron que hace tres días no tienen agua en el barrio y que, aunque llamaron en numerosas oportunidades al EPAS, no les brindan respuestas concretas. Piden que se les brinde una pronta solución, ya que en el sector viven muchos adultos mayores y personas con niños que no pueden costearse el comprar agua diariamente.