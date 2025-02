Vecinos de Villa Meliquina: "El asfalto es una llave para ordenar y ver crecer nuestro pueblo"

Meliquina está ubicada a 40 kilómetros de San Martín de los Andes y a 22 kilómetros del Cerro Chapelco. "No dependemos de nadie sino de los propios vecinos, es un lugar que no tiene Municipalidad, no tiene servicios de ningún tipo, no tiene un orden político, está hecho entre vecinos que fueron comprando sus tierras en forma autónoma e independiente. Es una aldea, pero va pasando el tiempo y se está formando un pueblo", reconoció Paulo Poggi en LU5.