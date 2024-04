Vendedor de miel no puede pagar la multa del Falcon y remata la reliquia

“El que lo compra se lleva un caño, un fierro histórico”, elogia a su máquina el laburante que ahora traslada la miel en colectivo desde Allen hasta la Ruta 22 o Ruta Chica en Cipolletti.

La polémica con el Falcon

Como contamos en LMC, Ariel fue despojado de la reliquia en un control de alcoholemia realizado días pasados en el puente 83. El hombre jura y perjura que se lo quitaron ilícitamente y desde el área de Seguridad Vial de la policía afirman que en verdad se negó a realizar el test de alcoholemia y por eso se procedió a sustraerle el auto.

El vendedor de miel sin su Falcón. Ariel se quedó a pie pero no se queda de brazos cruzados.

Según el popular comerciante, “volvía desde Cipo rumbo a mi casa en Allen cansado y estaban haciendo el operativo. Paré al costado de la ruta y nada, solo había un policía con una Itaka que me miraba pero no más que eso. Pasaron varios segundos y decidí seguir. Cuando estaba llegando a la estación de servicio de la YPF, ya en Oro me detuvieron y me preguntaron ‘por qué había escapado’. Me pidieron la documentación, carnet, seguro, les entregué todo. Me dijeron ‘el auto va a quedar secuestrado’, les pregunté por qué y me contestaron ‘por fuga, evadir control policial y no sé cuántas cosas más. Esto me sale 500 mil pesos, más acarreo y estadía en el corralón”.

Por su parte, desde Tránsito dieron una versión contrastante y aseguran que solo hicieron cumplir las normas. “Se procedió a la retención preventiva por alcoholemia positiva ante la negativa del vehículo Ford Falcon dominio VAJ693, cuyo conductor se negó a realizar test de alcoholemia y a firmar actas labradas”, reza el informe oficial.

La historia de la reliquia

“Lo tengo hace 6 años, se lo compré a un amigo, es a gas. Yo traía con un trailer unos 500 ó 600 kilos de miel desde Pedro Luro, en la zona de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y este me parecía un tractorcito para esa tarea... Es un caño de verdad”, destaca a su “noble compañero”.

Asume que una vez que se desprenda del histórico coche se perderá, en parte, esa identificación de los clientes con su emprendimiento.

“Muchos me dicen ‘no vendas el Falcon porque no te vamos a encontrar’… Donde quiera que vaya me reconocen por el auto. Una señora un día me dijo ‘soy de Bariloche y ando buscando miel y me dijeron que le compre al del Falcon. Y se llevó como 10 kilos para su ciudad. Todos me identifican como ‘el del Falcón clarito”, recordó en su momento la anécdota.

A la 1, a las 2, a las 3… Falcon de colección se remata.