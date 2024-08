Venden empanadas para poder pagar la boleta de la luz: la situación de una biblioteca popular en Neuquén

La Biblioteca Popular Hugo Marcelo Berbel se encuentra en una situación preocupante, ya que no pueden costear el gasto del servicio eléctrico, que llegó con una boleta de más de 80 mil pesos. Por eso, este sábado venderán empanadas para intentar solventar el pago.

La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), según explicó, todavía no ha aportado ningún dinero en estos meses. Hubo un intento por el gobierno de hacerla desaparecer, dijo, lo que afectó a muchísimas instituciones a lo largo del país.

La biblioteca Berbel, ubicada en Barrio Villa Florencia, tampoco ha recibido los aportes de provincia y "estamos casi a septiembre", recalcó Savone. También explicó que cuentan con las personerías jurídicas y los balances al día, material necesario para demostrar que se encuentran legalmente, pero así y todo aún no llegó el dinero.

"Hace poco se actualizaron un poco los montos de una ordenanza que tenía la Municipalidad de Neuquén. Me acaban de avisar que ingresarán los primeros montos de enero, febrero y marzo", contó el presidente de la biblioteca, sobre pagos atrasados que recibirán y recordó que "antes te daban un dinero que no alcanzaba ni para tomarse el colectivo". "Es más, mucha biblioteca no querían estar en el municipio porque era más costoso hacer los trámites que recibir el aporte. Ahora cambió por suerte", informó.

Biblioteca popular Hubo Marcelo Berbel (1).jpg Festejo aniversario de la Biblioteca.

Cómo solventar el gasto del servicio eléctrico

Con respecto a la situación particular que están viviendo, de no poder pagar las boletas, resaltó que "es lo mismo que le sucede a cualquier vecino de esta ciudad, estás pagando un costo de electricidad altísimo. Nosotros tenemos 80 mil pesos de costo y no recaudamos ese fondo con la cuota societaria".

"Hay bibliotecas que han tenido que cerrar, no tenés cómo mantenerla. Nosotros no somos un negocio, no podemos producir ganancias", insistió.

Si bien tienen alrededor de 1200 socios, la realidad es que no todos pagan. Según Savone, pagan menos del 10%. "Las últimas brazadas que estamos dando es dinero que ha salido del bolsillo de los socios y de la comisión directiva", dijo. La cuota tiene un valor de 2.000 pesos y trabajan un total de tres empleados: dos de la Municipalidad y otro contratado por la biblioteca.

Sobre los empleados, Savone contó que -debido a la cantidad de empleados que tienen- propusieron al gobierno provincial poner por lo menos uno por cada biblioteca, por lo que podría salir un convenio al respecto.

Este sábado desde el mediodía saldrán a vender empanadas para solventar el gasto de la boleta de luz hasta lograr otra estrategia. La docena cuesta $10.000 y se puede reservar pasando por la biblioteca ubicada en Puente del Inca y San Rafael, justo al lado de la Sociedad Vecinal de Villa Florencia o por teléfono al 2994169866.