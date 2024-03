Vendimia Neuquina: la propuesta cautivante que causó furor en el primer día

Fiesta de la vendimia 2024 (21).JPG Maria Isabel Sanchez

En el medio del show, levantó nuevamente la copa y pidió un brindis con la gente, agradeciendo a la bodega por la invitación y por estar rodeada de naturaleza. "¡Me encanta!", señaló.

Por supuesto, no faltaron los exquisitos vinos de la bodega Familia Schroeder, que deleitaron los paladares de los asistentes. Desde los clásicos Malbec hasta un refinado Deseado, la gente hizo fila para poder disfrutarlos, acompañados de la mejor gastronomía que incluyó desde curry de garbanzos, sandwichs, pizzas y hasta helado.

Muchas familias y grupos de amigos no dudaron en llevar sus reposeras para mayor comodidad, al igual que otros que llevaron mantas y se armaron un picnic entre las plantaciones del viñedo, aprovechando un poco de la sombra para comer y beber.

Fiesta de la vendimia 2024 (5).JPG Maria Isabel Sanchez

Los looks de los asistentes

Algo que no pasó desapercibido fue el estilo y la elegancia del público, que lucieron los mejores atuendos para la Vendimia. Entre las vestimentas más destacadas predominaron los grandes sombreros, lentes de sol extravagantes y las clásicas botas texanas.

Fiesta de la vendimia 2024 (7).JPG Maria Isabel Sanchez

El ambiente festivo de la bodega contó con mucha presencia de personas que exhibían con orgullo sus looks, desde los más sencillos hasta vestidos o camisas más jugadas, con estampados y muchos colores. La Vendimia Neuquina fue una jornada no sólo de vinos, gastronomía y música sino también de moda y estilo.

Se viene el segundo día de la Vendimia Neuquina

Con un increíble atardecer que cayó sobre el viñedo, la Vendimia Neuquina cerró con éxito su primera jornada que combinó a la perfección la música, el vino, la gastronomía y el buen gusto, poniendo expectativas en el segundo día.

Este domingo, quienes se acerquen a la Bodega Schroeder podrán disfrutar del show de Cande Vetrano que presentara su performance como "DJ Chancleta" que días previos al evento dialogó con LMPlay para contar un poco sobre su faceta como DJ.

En cuanto a qué esperar de Cande Vetrano como DJ, ella misma lo describe como "una sorpresa constante" que no puede definir. "No puedo decir DJ Chancleta es esto. Mi música tiene que ver mucho con mi estado, generalmente son hits, temas que conocemos todos. Me gusta lo vintage, lo noventoso, lo dosmilero, me gusta mezclarlo con cosas actuales, entonces yo te diría que es un cocoliche musical, que nunca sabes por donde voy a ir", explicó.