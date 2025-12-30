Verano 2026: cuál es la ciudad de la cordillera de Neuquén que tiene los campings más baratos

Aunque todas las ciudades ofrecen impactantes lagos y montañas, una además cuenta con una opción más económica a la hora de acampar.

Las ciudades cordilleranas de Neuquén atraen cada verano a miles de turistas quienes buscan disfrutar de sus impactantes paisajes. Amanecer ante imponentes montañas y enormes lagos son una opción más que elegida para las vacaciones y más aún para los que se animan al camping, quienes disfrutan a full de la naturaleza y también abaratan costos de estadía.

Los precios de los campings en las ciudades cordilleranas de Neuquén varían, aunque hay una que cada verano ofrece estadías más económicas. Y son los campings de Junín de los Andes.

En general, estas opciones en las zonas del lago Huechulafquen, lago Paimún, río Chimehuin y Laguna Verde esperan a los turistas sin reserva y se pueden ir acomodando por orden de llegada.

Camping Mallín Laura Vicuña en Junín de los Andes. Camping Mallín Laura Vicuña en Junín de los Andes.

Tarifas

En el camping Mallín Laura Vicuña el valor por persona es de 15 mil pesos por día. Cuentan con iluminación, parrillas, agua y duchas las 24 horas. También seguridad por la noche.

Emanuel, uno de sus empleados, contó a LM Neuquén que esperan una muy buena temporada y que ya tuvieron muchos acampantes para las fiestas.

Este camping está a pocas cuadras del centro de Junín de los Andes en la calle Ginés Ponte 861, a una cuadra del río y su contacto es: 2944601184.

camping Bahía Cañicul Junín de los Andes

Los acampantes no pagan extra por su carpa y pueden llegar al camping con mascotas. También ofrecen opciones de alojamiento en monoambientes para 4 personas con un valor de 180000 pesos por noche y para dos personas a 90 mil pesos.

Las casillas rodantes tienen un valor extra de 3000 pesos por día y el motor home de 4000 pesos por día.

Otra de las opciones es el camping Bahía Cañicul que esta temporada tiene un valor por día por persona de 20 mil pesos, los menores de 6 a 12 años pagan 16 mil y los menores de 5 años ingresan gratis. No se paga adicionales por vehículos ni carpas.

camping Bahía Cañicul Junín de los Andes

En su cuenta de Instagram aclaran que estos valores son para los acampantes que se llevan su basura, los que la dejan deben pagar 24 mil pesos los adultos y 18 mil los menores.

Este camping está ubicado en la Ruta 61 en el kilómetro 54 de Junín de los Andes, dentro del Parque Nacional Lanín. No están permitidas las mascotas. Cuentan con fogón, mesas y bancos y dos playas con arena volcánica.

Tienen dos grupos de baños, uno con agua caliente y ambos con lavaderos, también hay proveduría con venta de hielo, frutas, verduras y otros alimentos.

camping Bahía Cañicul Junín de los Andes

Sobre la costa de los lagos Huechulafquen y Paimún hay gran cantidad de camping, adonde se llega a través de la Ruta 61. Es el caso de El saltillo de Chucao, ubicado a la altura de la mitad del lago Huechulafquen. Hay que transitar casi 46 kilómetros desde el centro de Junín de los Andes. El lugar ofrece los siguientes servicios: ducha con agua caliente, estacionamiento, parcela para la carpa, proveeduría, wifi y servicio de carga de baterías para celular, ya que no hay servicio libre de electricidad, con un costo adicional.

En este camping los valores para acampar por persona por día son de 20 mil pesos para mayores, los niños de 5 a 12 años pagan una tarifa de 15 mil y menores de 5 años gratis.

En la tarifa estás incluido el estacionamiento para el vehículo, la parcela, y las duchas calientes. Los precios se van a mantener durante toda la temporada. En el camping hay proveeduría, fogones, mesas, bancas y parrillas. Es un camping chico donde se prioriza la tranquilidad de los huéspedes.

camping el saltillo junin de los andes

En la Laguna Verde está el camping con el mismo nombre que cuenta con mesas, fogones, sanitarios, duchas, proveeduría. No hay wifi ni señal de teléfono y el acampe diurno por persona es de 10 mil pesos. Para los residentes de Junín de los Andes, San Martin de los Andes y Aluminé ofrecen un 50% descuento y lo mismo para jubilados.

La tarifa para acampar por persona por día es de 20 mil pesos. Los menores de seis años no pagan y las personas con discapacidad tampoco.

Cuentan con glampings para tres personas a un valor de 35000 pesos por persona y 45000 si lo querés con ropa blanca. Otro glamping refugio con 8 lugares que sale 25000 por persona y es compartido.

laguna verde.jpg El paisaje en el camping Laguna Verde.

"Este año estoy teniendo 10 veces más consultas que otros años, estoy seguro que se llena. Al tener muy controlados los fogones la gente nos prefiere", compartió Santiago Cabanillas, quien tiene la concepción del camping Laguna Verde.

La laguna está ubicada a 50 kilómetros de Junín de los Andes y a 64 de San Martín de los Andes, esta laguna rodeada de arena volcánica y perdida en un nutrido bosque, promete aventura para todos sus visitantes. El camping está a la vera de la Laguna Verde y se accede por la ruta N° 62.