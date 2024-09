Vertido de líquidos cloacales en el río Agrio en Loncopué: qué dijo el intendente

El jefe comunal admitió que lo denunciado es “ecológicamente incorrecto” pero dijo que no hay Planta de Tratamiento y que históricamente los vertidos cloacales se hacen sobre el río Agrio a través de un sistema de decantación.

“Me llegó este video de un camión de la Municipalidad de Loncopué tirando desechos fecales al río, siendo esto perjudicial para la salud de las personas, animales, y para el medio ambiente. No toman conciencia o son estúpidos?”, escribió. En otra parte, mencionó que “es un acto que tiene sanción penal”. Más adelante, añadió que “están afectando un bien que es de todos, de la comunidad, donde todos vamos a disfrutar del medio ambiente con amigos, familia e incluso turistas. No puede ser que se permita que se haga esto, como ciudadanos de Loncopué tenemos que tomar conciencia y empezar a accionar cuando vemos este tipo de cosas, que no quede solo en un video, basta de hacer oídos sordos a estas cuestiones”.