Viales denuncian 19 despidos y tres obras paralizadas en rutas provinciales

Los trabajadores viales de la provincia de Neuquén iniciaron medidas de fuerza con quite de colaboración por el despido de 19 profesionales contratados . El secretario general de la Unión Neuquina de Agentes Viales (UNAVP), Carlos Roselli, denunció que 19 técnicos topógrafos y laboratoristas quedaron sin trabajo por falta de previsión en el traspaso del gobierno.

“Nos quedamos con 19 compañeros que tienen puestos calificados, que nos costó muchísimo porque es muy difícil poder conseguir profesionales, técnicos y poder retenerlos en la administración pública porque los salarios no son los mismos que en el sector privado”, explicó Roselli en La Red.

El sindicalista sostuvo que habían advertido la situación para evitar su desvinculación, que finalmente se concretó. “Veníamos planteando que tenemos la vacante para ellos. De hecho, tenemos el expediente que autoriza 64 ingresos nuevos, pero ese expediente lo tenemos que concluir, no hemos llegado con el tiempo para poder generarle su concurso de ingreso”, agregó. Y aseguró que pidieron un espacio en las mesas de traspaso para poder explicar esta situación.

El gremialista señaló la existencia de un vacío legal, ya que hoy las empresas en la ejecución no pueden avanzar porque no tienen inspecciones de obra. “¿Qué empresa va a querer hacer algo si nadie certifica? Hay un vacío legal hoy en la empresa, esto es lo que nosotros veníamos planteando, pero nunca nos atendieron ni escucharon. Ahora tenemos 19 compañeros que ya no pertenecen más a los planteles de Vialidad y son los compañeros que atendían las obras que están paralizadas”, apuntó Roselli.

Ruta 23- Vialidad- Provincia- obra.jpg Vialidad Provincial

Como resultado de la desvinculación del personal técnico, Roselli aseguró que están paralizadas las obras de los tres tramos de la Ruta 23, la Ruta 7 y la ruta 65 de Villa Traful. “Todas las que teníamos en ejecución, que son todas a través de la UPEFE”, dijo.

"¿Qué hicieron en seis meses de traspaso? se supone que era justamente para que no pasen estas cosas, para poner estos temas sobre la mesa", cuestionó.

Cómo afecta el anuncio del gobierno nacional en las obras de la provincia

En relación al reciente anuncio del gobierno nacional sobre la paralización de las obras públicas, el dirigente de los viales destacó que -con excepción de una de las obras que está en ejecución- el resto tiene financiación internacional a la Provincia. “Gracias a Dios, todos estos anuncios que vemos a nivel nacional, a nosotros no nos pega de lleno porque las obras que están en ejecución en esta provincia son todas obras que comprometen el presupuesto provincial y que son obras que toman la provincia a través de los organismos internacionales y que hace frente la provincia”, aseveró Roselli.

Así, aclaró que en estas obras no se reciben fondos de Nación. “La única obra que está en ejecución por Nación en el puente de La Rinconada, aunque viene de enero”, dijo.