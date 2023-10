Vialidad Nacional se comprometió a pagarle al vecino de Senillosa al que le expropió 7 hectáreas

Tras permanecer horas en la esquina de Alderete y Tucumán, Pedro amenazaba con prenderse fuego si no le daban respuestas. "Me arruinaron la vida. Esto es un atropello: no solo a mí, hay varios productores que le han expropiado, que han firmado el convenio y que no les pagan”, aseguró.

Con el paso de las horas, logró tener una reunión con las autoridades y levantó las medidas de fuerza.

SFP Pedro Bidevich encadenado en Vialidad Nacional por pago de expropiacion (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Vialidad le expropió siete hectáreas

El vecino de Senillosa tuvo que abandonar su carrito de comidas y artesanías a la vera de la ruta 22, cuando Vialidad Nacional comenzó a realizar la Autovía Norte. Después, tuvo que dejar su casa porque el organismo nacional le expropió siete hectáreas para concluir uno de los rulos de esa obra. Por esa expropiación, en junio pasado le debían pagar una indemnización, que aún no se concretó, y actualmente vive casi como un "indigente".

El tradicional puesto de comidas al paso y de artesanías de Pedro funcionó por 30 años en el kilómetro 1259 de la Ruta Nacional 22, entre Senillosa y Arroyito. Cuando Vialidad Nacional avanzó con la Autovía Norte lo indemnizó, ya que a partir de allí se quedó sin trabajo. Pero luego siguió con la expropiación de las siete hectáreas dentro de su predio, situación por la que aún no recibió el monto acordado.

La abogada Anahí Ruarte explicó que cuando acordaron con Vialidad Nacional el pago por las tierras que eran propiedad de su representado, determinaron que la fecha para recibir la indemnización sería el 22 de junio de este año. Esto no ocurrió y el hombre todavía no puede concluir su nueva casa en el resto de las tierras que le quedaron de su propiedad.