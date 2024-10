Victoria Villarruel en Neuquén: la visita a la 12° provincia en medio un nuevo tironeo con Javier Milei

"Yo no lo hubiera hecho, para mí el caso de la señora no realza a la mujer, creo que todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesimoales. Ahí hay un error. No solo eso, sino me parece que además, fue un gobierno que derivó en el Rodrigazo, que sextuplicó la inflacion y multiplicó por cicno la cantidad de pobres. No es el modelo a seguir", dijo Milei el domingo por la noche al canal TN. Fue una crítica directa a la decisión manifiesta de la vicepresidenta de reconocer a la viuda de Perón, que vive en las afueras de Madrid y cumplió 93 años.