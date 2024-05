Video: el hombre de la bolsa acecha a vecinos de Cipolletti

En tiempo de crisis, los ladrones no desaprovechan nada... Pero lo que sucedió en las últimas horas supera la capacidad de asombro. Menos mal que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad si no no faltaría aquel que dude de la veracidad de la denuncia pública de una vecina, que escrachó al "hombre de la bolsa".