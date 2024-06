Villa Meliquina; reclaman por el estado de la Ruta 63

Della Canonica dijo que tomaron consciencia de lo peligroso de la situación después de ver el camino. "Cuando nos convocan, nosotros llegamos relativamente bien con nuestros recursos, pero quienes no tienen este tipo de vehículos enfrentan situaciones más complicadas", observó.

Mal estado de la ruta 63 en Villa Meliquina

Sin embargo, señalo que en caso de ser convocados a una urgencia en las otras dos localidades, "la verdad que vamos a estar llegando muy, pero muy tarde", dado a lo complicado del sendero. En este sentido, precisó: "Nosotros tenemos desde el cuartel hasta el cruce con la Ruta 40, aproximadamente 14 kilómetros de camino de ripio y una buena parte de faldeo contra el lago, esa es la que más deteriorada está".

El bombero detalló que, la calzada nacional "tiene pedazos donde hay que detener la marcha porque si no uno rompe los vehículos, de hecho, los turistas que no están habituados, que no conocen la ruta como nosotros, que la transitamos diariamente muchas veces rompen cubiertas". "Si hoy hubiera un incendio y tuviéramos que transitar con un camión, la verdad es que se tardaría muchísimo tiempo, ni siquiera podemos dimensionar cuanto sería, aunque saliéramos en el acto, como solemos hacerlo", comentó.

Pese a esto, aseguró que todavía no recibieron ninguna respuesta o comunicación de Vialidad a su pedido.

Meliquina nevada.jpg Los vecinos de Meliquini tiene miedo de quedarse aislados dado las intensas nevadas y el deterioro de los caminos.

Sin un hospital, la asistencia es casi imposible

Della Canonica contó que hace unos días una vecina de Meliquina tuvo un problema de salud, por lo que hubo que dar aviso al hospital de San Martín de los Andes, desde donde enviaron inmediatamente una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), pero esta tardó más de una hora en poder llegar.

"La asistencia médica tardó muchísimo, no solamente por el estado de la Ruta 63, sino también porque eran las 2 de la mañana y el camino solo tienes 25 kilómetros de asfalto, que está muy deteriorado. Además, hay que considerar que transitaban de noche con lluvia, con hielo y con una cinta asfáltica a la que le ponen sal para que no se congele, lo que genera que se puebla de animales, por lo que hay que ir despacio o hay que ir con prudencia", relató.

Meliquina nevada vertical.jpg La acumulación de nieve en Meliquina ya alcanza los 70 centímetros.

Esto se debe a que en Meliquina hay una sola institución de primeros auxilios que es la de Bomberos. "Hay una salita de primeros auxilios que funciona en un horario porque tiene una sola persona que atiende y vive ahí mismo, pero claramente no puede atender 24/7. Tampoco hay Policía, ni nada que se le parezca y acá en el cruce hay un puesto de Gendarmería Nacional", explicó.