Vio que vendían una chiva por redes y la compró para que no se la coman

chiva rescatada

Cerviño contó que cuando llegó a buscarla el animal estaba afuera, pagó lo acordado y se la llevó. Pero como en su casa no tenía lugar la dejó en lo de su hermana con el compromiso de que le daría tránsito hasta que ella acondicionara su espacio para poder sumar a su familia una chiva.

Pero lo que al principio había parecido un salvataje con las horas no era tan así porque la chiva comenzó con diarrea. "Nosotras no somos rescatista, pero sí somos de involucrarnos y ayudar a los animales que necesitan ayuda", describió la mujer quien contó que llevaron al animal al veterinario de especies exóticas de Neuquén quien la atendió sin cobrar.

Ayuda en Neuquén

El especialista le indicó que tenía que pesar 7 kilos y que pesaba 4 y detectó además que estaba llena de garrapatas. "Estaba totalmente hinchada, los que me la habían vendido me dijeron que le de agua para que no llore, que le de dos mamaderas a la noche para que me dejara dormir. Fue todo muy raro, yo no sabía qué alimento hay que darle", explicó la mujer.

Vio que vendían una chiva y la compró para que no se la coman

"Hoy la chiva empezó a hacer agua, volvimos a llamar al veterinario y nos dijo que le demos alfalfa. Dice que posiblemente a este chivita no le estaban dando de comer y que por eso estaba tan inflamada y que al recibir alimentos se produce la diarrea", describió.

Con todos estos sobresaltos Cerviño ya no cuenta con más dinero para afrontar los gastos de la chiva y es por eso que pide ayuda ala comunidad para poder solvertarle los gastos para salvarla. "Llevo gastados más de 80 mil pesos y ya no cuento con más fondos. Mis intenciones siempre fueron ayudar, ya se que hay muchos chivos más, pero mi intención era poder ayudarla pero con esta enfermedad se me complicó", confesó.

"Mi idea es salvarla y luego poder ubicarla en una familia que la pueda querer como mascota y no para ir a la parrilla, no para comérsela", compartió la mujer quien recibe donaciones para ayudar a la chiva "Beca" al alias: gabrielacerv2014 a nombre de Gabriela Cerviño.