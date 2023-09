Violencia de género: la mayoría de las denuncias en Neuquén son a exparejas

Uno de los datos más relevantes del mismo vuelve a confirmar la tendencia alarmante de que la mayoría de los agresores denunciados son parejas o ex parejas de las víctimas, cuya edad promedio es de 34 años.

Durante el primer semestre del año se registraron unos 309 casos de violencia contra mujeres mayores de edad en la capital de la provincia. El 55% de las denuncias que fueron radicalizadas en la policía, mientras que el porcentaje restante (45%) fueron tomadas en fiscalía.

radicacion denuncia observatorio muni semestre 1 2023.jpg

La comisaría 18°, ubicada en Venado Tuerto 2020, encabeza el listado de dependencias policiales con mayor número de exposiciones. La misma tiene competencia en Los barrios Cuenca XV-C3, 2 de Mayo, 7 de Mayo, Los Hornitos, Almafuerte, Toma Obrador, Loteo Social 2, Toma Alto Godoy y Esfuerzo

En segundo lugar, se encuentra la comisaría 29, ubicada en Avda. Olascoaga y Montevideo, cuyo rango de acción abarca los barrios Mariano Moreno, Belgrano, Microcentro Bajo, Rio Grande y Barrio Nuevo y Villa María.

comisarias con más denuncias observatorio muni semestre 1 2023.jpg

El 78% de las mujeres denunciantes expresaron en sus testimonios que la violencia es ejercida por parte de sus parejas o ex parejas. En la mayoría de los casos, se trata de mujeres adultas de entre 36 a 40 años, que tienen a su cargo hijos/as. La edad de los agresores, coinciden con el rango etario de ellas, se destaca en el estudio que se hace eco de los casos que tienen seguimiento por parte de la mencionada subsecretaría.

mujeres denunciantes con hijos a cargo observatorio muni semestre 1 2023.jpg

En el 51 por ciento de los casos, la violencia psicológica es la que tiene mayor predominancia. La misma causa daño emocional, disminuye de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal. Busca degradar o controlar las acciones de las víctimas, sus comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y el aislamiento.

En segundo lugar, figura la violencia física con el 26% del total de casos. No obstante, es importante advertir que en muchos de estos casos, se producen diferentes tipos de violencia de manera simultánea.

tipos de violencia observatorio muni semestre 1 2023.jpg

Otro dato relevante es que el 64% de mujeres que deciden no realizar las denuncias, a pesar del asesoramiento que reciben por parte de profesionales de la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad. De acuerdo al informe, "esto tiene que ver con diversos factores, como el miedo o no sentirse preparadas emocionalmente para hacerlo. Lo alarmante es que este 64% de las mujeres no realiza la denuncia penal a fin de buscar la aplicación de una pena, sino que solo busca medidas cautelares por la ley 2785", de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar.

"Otro dato no menor, tiene que ver con el tipo de relación que establece las mujeres que está atravesando una situación de violencia y quien la ejerció", se subraya en el relevamiento al destacar que la categoría de agresores "ex pareja" representa el 87%.

ex parejas.jpg

En otro tramo del informe se detalla que durante el primer semestre del 2023 en la ciudad de Neuquén, ingresaron 306 denuncias en la unidad fiscal de violencia de género y doméstica, de las cuales 207, fueron víctimas y denunciantes mujeres mayores de edad.

Los delitos más denunciados en esta fiscalía, corresponden a los delitos contra la libertad y contra las personas. En cuanto al tipo de delito, encabeza el listado las amenazas simple (20,18%), seguida de amenazas agravadas (15,45%), lesiones leves (14,91%) y lesiones leves agravadas (10,03%) en cuarto lugar.

delitos.jpg

Por otro lado, se advierte que mujeres que fueron denunciantes y víctimas de estos delitos incrementaron el nivel de denuncias con respecto al mismo período del 2022. Si en 2022 se realizaron 30 denuncias por amenazas simples este año ascendieron a 56. Las referidas a amenazas agravadas saltaron de 15 a 38, por lesiones leves se incrementaron de 20 a 33 y por lesiones agravadas ascendieron de 18 a 24.

denuncias incremento.jpg

Otro aspecto de trascendencia que surge del informe del Ministerio Publico Fiscal es que de las 306 denuncias puestas en conocimientos en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Violencia, solamente 52 casos fueron judicializados con audiencias de formulación de cargos, control de decisión fiscaly/o control de la investigación, siguiendo el debido proceso penal, establecidos en el Código de Procesal Penal de la provincia.

En cuanto a la solicitud de medidas de coerción: el 30,6 % de las denunciantes solicitaron una prohibición de comunicación con personas determinadas y un 27,8% pidió prohibición de acercamiento.

Otro número preocupante es el ingreso de casos en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales. Es que mientras en el primer semestre del 2022, se realizaron unas 310 denuncias, esa cifra ascendió a 319 entre enero y junio de este año. Del total, un 61% corresponde a abuso sexual simple y un 18,69% a abuso sexual con acceso carnal. Solamente 55 casos fueron judicializados.

delito sexuales.jpg

De Los 57 casos que solicitaron medidas de coerción en el 2023, el 38,6% corresponden a prohibición de acercamiento y el 31,6% a prohibición de comunicarse con personas determinadas. En comparación con el primer semestre del 2022, se destaca un porcentaje elevado de medidas de coerción con un 17, 5% de solicitud de prisión preventiva en relación con el 2022 donde el porcentaje para ese pedido fue de un 5,2%.

A modo de conclusión, desde la Subscretaría indicaron que "aquellas mujeres que se encuentran con riesgo de femicidio, están amparadas por distintas políticas públicas destinadas a contrarrestar los niveles de vulnerabilidad por situaciones de violencia como el programa Acompañar, el programa de fortalecimiento familiar, módulos de alimentos, entre otros.

"Nuestras abogadas las acompañan a través de la aplicación de medidas cautelares por alimentos, prohibiciones de acercamiento, regímenes de visitas (en casa de tener hijos en común)", agregaron para luego resaltar el seguimiento de 16 casos de Código A, de los cuales 6 salieron de esa situación con el apoyo de un equipo interdisciplinario y la articulación institucional con centros de salud y organismos estatales involucrados con la temática como Desarrollo Social y La línea 148.

"A pesar del porcentaje de mujeres que aún no han realizado denuncias penales contra sus agresores, es de fundamental importancia comprender y dar lugar al proceso que tiene cada mujer para afrontar cada situación. Es por ello que, a partir del ingreso a nuestra Subsecretaría, el seguimiento y acompañamiento de nuestras profesionales en la ruta crítica de la violencia, resulta fundamental a la hora de hacer consciente las violencias por las cuales atravesaron y de esa manera asesorar para subsanarlas", enfatizaron.