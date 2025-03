Violencia con los motoqueros en Unión de Mayo: la Muni secuestró 10 motos e identificó a los responsables

Baggio apuntó directamente contra un grupo de chicos y chicas que hacen maniobras peligrosas con sus motos y que suben el contenido a sus redes sociales. "Llamo a la reflexión al grupo Stunt Neuquén, la mayoría de las motos que secuestramos tienen esa calcomanía", dijo.

Los motoqueros de Unión de Mayo se graban para las redes.mp4

El funcionario aseguró que los motoqueros son hábiles para evadir los controles. "Son bastante hábiles porque tienen las motos en un punto, cuando se juntan en Plaza de las Banderas bajan raudamente, se suben a los boulevards, cruzan semáforos en rojo, hacen willy. Lo suben ellos mismos a las redes de Stunt Neuquén", afirmó.

El grupo que menciona tiene 14 mil seguidores en Instagram y publica en su cuenta los videos de los jóvenes a bordo de las motos, así como un espacio de compra y venta de vehículos, repuestos y accesorios.

"En algunos casos se ponen violentos, nos ha pasado que han insultado y agredido a inspectores de tránsito y la Policía misma", dijo y convocó a los padres, familiares y amigos de los jóvenes a llamarlos a la reflexión y disuadirlos de realizar maniobras no permitidas que impiden el descanso de los vecinos de Unión de Mayo.

Qué dicen los vecinos

Roxana, una vecina de Unión de Mayo, aseguró que todos los días viven la misma situación. En declaraciones radiales, aclaró que "se escucha todas las noches y no puedo dormir". "Se escucha desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, los fines de semana es peor, y es algo que vivimos hace 2 o 3 años", dijo y agregó que los motoqueros no son vecinos del barrio.

Indicó que este domingo muchos vecinos aprovecharon a pasar la tarde en el Parque Lineal. "Estaban tomando mates tranquilos y se tuvieron que ir porque empezaron a pasar", afirmó. La vecina consideró que no se ve tanta presencia policial.

Motoqueros vs vecino en Unión de mayo.mp4

"Esto no pasa solamente en Unión de Mayo, pasa en otros barrios, pero acá es mucho peor", dijo Ancafil, presidente de la comisión vecinal, y agregó: "Desde que se hizo el Parque Lineal, esto es tierra de nadie. Yo soy pionero acá, no respetan nada, tenemos autos de alta gama que hacen picadas a cualquier hora".

La intervención de la Policía

La Comisaría 21 suele realizar patrullajes preventivos por el Parque Lineal. Este domingo, a partir de las 21,30, acudieron ante un llamado del patrullero y acudieron al lugar donde se produjo el altercado, a la altura de las calles Concordia y Violeta Parra.

"Había un grupo de vecinos eufóricos, molestos por las motos que estaban estacionadas", dijo el comisario César Cruz. Si bien tenían previsto realizar un operativo en el sector a partir de las 22, decidieron adelantar los trabajos.

"En ese momento que nos hicimos presentes, se identificó a todos los individuos y se constató que tenían todo en norma", dijo y agregó: "No estaban realizando ruidos molestos ni picadas, o maniobras indebidas, pero se les solicitó que se retiren del lugar para calmar las aguas y evitar que la situación pase a mayores".

Más tarde, durante el operativo junto al personal de Tránsito de la Municipalidad, se dieron otros resultados. El comisario aclaró que se secuestraron 11 motos por no contar con la documentación requerida, seguro o licencia de conducir y también por tener modificaciones en las motos, como la falta de silenciador o escape recortado. A su vez, se dieron dos resultados positivos en los controles de alcoholemia.

controles2 preventivos.jpg La Policía provincial dispuso un despliegue preventivo por el fin de semana largo en zonas urbanas y rutas. Gentileza Policía del Neuquén

Cruz explicó que se deja un patrullero afectado a los controles preventivos en el Parque Lineal, un área de unos 500 metros, entre Moritán y Rufino Ortega, que suele ser el punto de encuentro de los motoqueros. "Son personas jóvenes, pero todos mayores de edad", informó.

Aunque la jurisdicción de la Comisaría 21 abarca un total de 14 barrios, en el último tiempo se le dio prioridad al control en Unión de Mayo, "pero sin dejar expuestos a los demás barrios", dijo Cruz. Y agregó que en lo que va del año se secuestraron 40 o 45 motos. "Para nosotros es un número muy alto, es un excelente resultado para los operativos", expresó.

El comisario agregó que no reciben denuncias de que los jóvenes regresen con sus motos después de los operativos, que se extienden hasta la 1 o 2 de la mañana. Sin embargo, instó a todos los vecinos a hacer la denuncia de cada contravención para poder avanzar con una solución para ese problema.

Por otro lado, adelantó que van a recibir nuevamente al presidente de la comisión vecinal, Gustavo Ancafil, para abordar los problemas de convivencia que se repiten por la presencia de los motoqueros en la zona.

El hartazgo de los vecinos y el pedido de los motoqueros

"Los vecinos hartos de esta situación, sin justificar ningún hecho de violencia en absoluto, tuvieron este altercado con estos chicos y chicas motoqueros que no entienden que no se puede cambiar el caño de escape de una moto y generar ruidos molestos toda la noche, hacen maniobras peligrosas y manejan con exceso de velocidad", dijo Baggio sobre el episodio violento del domingo.

francisco baggio ferracioli de giovanetti

"Lo que pasó en Unión de Mayo espero que no vuelva a pasar más, pero es una señal de que los vecinos están cansados y llamamos a la reflexión", afirmó el funcionario y agregó: "Son chicos y chicas jóvenes que están ociosos todo el día, no deben trabajar, porque nos vamos a las 1 o 2 de la mañana y ellos vuelven. Podrían conseguir un trabajo y hacer algo más útil que estar molestando con las motos".

Los motoqueros regresan a menudo al barrio Unión de Mayo, donde aprovechan el Parque Lineal como su punto de encuentro. A través de los medios, los jóvenes aseguraron que pidieron reunirse con la Municipalidad para solicitar un sector adecuado para practicar sus maniobras.

Plaza parque lineal Union de Mayo (3).JPG

En ese sentido, Baggio respondió: "No se prohíbe usar las motos ni las juntadas pero sí cuando lo hacen de esta manera". Explicó que el Ejecutivo no puede otorgarles tierras a las organizaciones, ya que el encargado de hacer esas cesiones es el Concejo Deliberante.

"Es la forma inadecuada de utilizar una motocicleta de esta manera. Hace 10 o 15 años se eliminaron las picadas de autos en la Avenida Argentina y eso se pudo eliminar enviándolos al autódromo de Centenario", dijo y agregó: "Tienen que constituirse en una asociación formal, con personería jurídica que es un requisito indispensable y a partir de allí hacer una solicitud en el Concejo Deliberante, como hace cualquier asociación y organización".

La batalla campal

Tras soportar por varias horas los estruendos este domingo por la noche, el lunes a la madrugada se desató un violento cruce entre vecinos y motoqueros. Con gritos, insultos, piñas y patadas, los habitantes de Unión de Mayo quisieron echar a los jóvenes de la plaza.

motos union de mayo

De acuerdo al relato que hizo Gustavo Ancafil, presidente de la sociedad vecinal del barrio Unión de Mayo, en diálogo con LU5 este lunes por la mañana, todo comenzó alrededor de las nueve de la noche del domingo: "se despertó la bronca porque llegaron 25 más las que ya estaban en la plaza, y empezaron a hacer ruidos y carreras, se sumaron los autos tuning, bajitos". Entonces, a través del grupo de WhatsApp de los vecinos, se convocó a ir a echarlos: "cuando estamos yendo a la calle, el comisario me dice 'hay un operativo a las 10' y cuando llego era una batalla campal, se descontroló todo".

En los videos que filmaron los vecinos, se puede distinguir cómo corren a los motociclistas que discuten aduciendo que tienen los papeles en regla y no tienen escape libre. La bronca estaba desatada. "Terminó mal, vuelvo a repetir, va a pasar algo peor, no podíamos pararlo, los chicos son de entre 17 y 25 años, encararon a los vecinos como que el derecho era de ellos y no de nosotros", describió Ancafil y agregó: "hubo piña, patadas, hasta yo estuve metido defendiendo a los vecinos, son muy atrevidos, los chicos decían ´pero ustedes no nos dan un lugar´. Pero si esto ya es un barrio formado... se referirán a la Municipalidad".