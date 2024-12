Viven entre las cenizas del incendio de su casa por miedo a que se la usurpen

Una familia del barrio Bouquet Roldán duerme en colchones con olor a humo y entre paredes negras. No tienen techo y necesitan ayuda para reconstruir su casa.

SFP Viven en casa incendiada en barrio Bouquet Roldan incendio (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Todo ocurrió muy rápido, el nieto de la familia fue por su mochila y volvió corriendo para decirle a su mamá que había fuego y aunque en los primeros segundos no quisieron creerlo las llamas se movieron rápido y los integrantes de esta familia tuvieron que salir corriendo. Intentaron apagar las llamas con una manguera y hasta los vecinos llegaron con baldes de agua, pero no se pudo hacer nada.

"No nos podemos ir porque nos pueden usurpar. ¿Mirá si se nos mete alguien?", contó el hombre desde una reposera en lo que quedó de su cocina.

Su hija Macarena alguna de las noches se fue a dormir a lo de una amiga y el hijo de ella de cinco años se quedó en lo de un tío. Pero igualmente la mayoría del tiempo se la pasan en las ruinas de su vivienda. Ya no tienen baño, así que son sus vecinos los que se los prestan.

SFP Viven en casa incendiada en barrio Bouquet Roldan incendio (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

Tampoco cuentan más con el servicio de gas, así que en una garrafa calientan la olla para hacerse de comer o también para calentar agua para lavar los platos y tupper que aún intentan sacarle el hollín.

Macarena pudo tomarse una licencia en su trabajo como acompañante, y se pasa las horas desde la semana pasada sacando restos de sus cosas hacia un contenedor. "Yo perdí mi bicicleta que me había comprado hacía seis meses y que usaba para ir a trabajar. A veces nos mandan hasta el Z1 u otros barrios y yo me manejaba en bici porque el colectivo está muy caro, no sé cómo voy a hacer", confesó la mujer.

SFP Viven en casa incendiada en barrio Bouquet Roldan incendio (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Igualmente, la joven dijo con angustia que sus padres perdieron todo. Entre las llamas se fueron dos lavarropas que habían comprado hacía muy poco, la heladera, los televisores, los muebles. Al freezer lo alcanzó el fuego, pero aún anda, así que ahí resguardan algo de comida.

Incendio

"Cuando mi nene nos avisó que había fuego, ya estaba prendida la heladera y un sillón. Quisimos pagarlo con mi hermano y no pudimos. Los vecinos nos ayudaron un montón. Uno de mis hermanos estaba durmiendo en la casa cuando empezó el fuego, pero nosotros empezamos a gritar y salió rápido", relató Macarena.

La joven mostró lo que fue el comedor y la cocina, que ya no tiene techo, y dijo que no pueden dejar sola la casa porque temen que se lleven lo poquito que les quedó.

SFP Viven en casa incendiada en barrio Bouquet Roldan incendio (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las paredes que quedaron en pie se mueven, por lo que ya unos familiares que son albañiles les dijeron que van a tener que tirar todo abajo.

Para volver a empezar esta familia necesita de la ayuda de corazones solidarios quienes puedan donarles chapas, ladrillos, cemento, machimbre y cualquier otro material. "Entre los vecinos y los familiares vamos a hacer la casa de nuevo", contó esperanzada.

SFP Viven en casa incendiada en barrio Bouquet Roldan incendio (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

La familia Méndez pidió ayuda a los vecinos para rehacer su casa. Habilitó el teléfono de Macarena para atender llamados solidarios: 2995125993 y el de su mamá Estela: 2995098934. También se puede colaborar en la casa, que está ubicada en Remegio Bosch 357.