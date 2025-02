Vivía en situación de calle, la estafaron con un alquiler y ahora la quieren desalojar

Una mujer, que hace más de un año vive en situación de calle, fue desalojada junto a su familia de una casa céntrica. Los dueños expresaron que no está en alquiler.

SFP Usurpacion en calle Jujuy (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Nicolás se llama el chico que me la alquiló, lo conocí trabajando en la calle, le di 150 mil pesos", dijo llorando a LMNeuquén Josefina, la mujer de 60 años que aparenta más edad y tiene una discapacidad.

En septiembre de 2024, entrevistada por este medio desde el improvisado acampe que había llevado a cabo en la vereda de la Catedral, había indicado: "mi situación es muy complicada, en el último alquiler en el que estuvimos resulta que era una casita que los hermanos estaban en sucesión. Un día se pelearon entre ellos y nos echaron. Hace un año y dos meses quedamos hace en la calle".

ON - Josefina en situacion de calle (4).jpg Omar Novoa

Desalojo exprés

Josefina se mostró abrumada porque no estuvo ni 24 horas en la casa que le alquilaron. "Pagué con una parte de los 350 mil pesos del subsidio que me da Desarrollo Social, y con el resto compré mercadería, somos cinco personas" dijo mostrando bolsas con servilletas y alimentos. La policía, que sostenía la guardia en la entrada del garaje de la casa, le alcanzó una reposera para que se sentara en medio de un ataque de llanto.

Consultada sobre cómo se enteró de que había sido estafada, mencionó que anoche mismo (lunes) habló con una vecina quien le dijo que la casa no estaba en alquiler: "le pasé mi número de teléfono para estar al tanto, yo no sabía la situación de la casa".

A su lado, un chico triste y callado a quien señaló como su "sobrino del corazón" permaneció parado junto a ella. En cambio, la hija de 15 años acompañada de su novio mostró bronca por la situación: "estoy preocupada por mi mamá, no puede estar más viviendo en la calle, sufre asma, le hace mal". En el celular, mostraron la imagen de WhatsApp de Nicolás, el supuesto dueño que le pidió los 150 mil pesos por adelantado.

La mujer contó que llegó hace 45 años a Neuquén desde su Jujuy natal y trabajó como vendedora ambulante en el centro neuquino, en Avenida Argentina, frente a la feria de artesanos. "A mí la gente me conoce porque hace 30 años vendo afuera de la iglesia, pero jamás he hecho nada malo, ni he robado, ni nada", aseguró. Por el contrario, afirmó que busca dejar de vivir en la calle por las situaciones de violencia a las que estuvo expuesta y pidió ayuda de las autoridades.