"Robos, golpes y humillaciones", el drama de la mujer mayor que vive con sus hijos afuera de la Catedral

Además, aseguró que le han pasado "muchas cosas malas" como "robo, golpes, maltrato, humillaciones, de todo" . "Yo no he humillado a nadie, no he maltratado a nadie. Siempre he trabajado, he pedido ayuda, sí, monedas y con esas mismas monedas compró las cositas que estoy vendiendo. A mí la gente me conoce porque hace 30 años vendo afuera de la iglesia, pero jamás he hecho nada malo, ni he robado, ni nada", aseguró.

ON - Josefina en situacion de calle (3).jpg Josefina vive afuera de la catedral junto a sus hijos. Omar Novoa

Josefina está instalada afuera de la catedral junto a un "hijo del corazón" y su hija de 14 años. "He trabajado desde los 5 años. Soy una persona que no molesta a nadie, que no le hace mal a nadie, no discute con nadie, no pelea con nadie. Yo no soy una persona que va a mentir, soy grande, soy una persona enferma y lo único que necesito es un techo para poder vivir", dijo.

Las dificultades de atravesar el invierno en la calle

La mujer contó que el invierno de este año ha sido sumamente complicado. "Yo he tenido que ir al hospital por lo que me ha provocado el frío. Con las monedas que junto trato de pagarle una pieza en un hostel a mi nena de 14 años, a mi hija para que no se enferme tanto. Aunque no siempre se puede y estos días que ha estado más lindo el clima, ella se ha quedado para que podamos comprar cosas para vender", contó.

Aunque la adolescente a veces duerme bajo techo, ella se queda en el pequeño toldo que construyó y se abriga con todo lo que encuentra. "Las frazadas, la ropa de abrigo que tenemos acá es todo donado por la gente que pasa y nos deja algo, comida, ropa, lo que puede", señaló.

ON - Josefina en situacion de calle (2).jpg Omar Novoa

Josefina explicó que para higienizarse van a una estación de servicio YPF y allí le permiten que se quede todo el tiempo que necesite.

Cómo ayudarla

Pese a que la mujer quiere ganar con su trabajo todo lo que consiga, necesita una casa o un lugar provisorio para poder salir de la calle. "Aunque sea una piecita grande donde nos podamos instalar, más que nada por mi hija. Mi hijo del corazón sale a trabajar y trae lo que puede, lo que le alcanza con las changas que hace, pero no me quiere dejar sola, por eso necesitamos aunque sea un lugar para estar. Ya llevamos más de un año en la calle", precisó.

Es por eso que, quienes puedan hacer algo para ayudarla, pueden acercarse directamente a la catedral, donde la encontrarán vendiendo sus productos o llamarla al teléfono 2996728404.