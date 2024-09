Vecinos del barrio Belgrano preocupados porque personas en situación de calle hacen fuego en un baldío

" No es la primera vez que se dan hechos de este tipo y cada vez que sucede algo la Policía se acerca de forma inmediata. Pero quizás debería haber un control más asiduo en la zona porque no solo es este terreno por acá alrededor, también hay otros terrenos baldíos en los que ingresan . Los vecinos no pudieron apagar la llama, entonces por eso se llamó al cuartel y llegaron enseguida", dijo en declaraciones a Canal 7, la abogada Antonella López.

Incendio Montevideo y tierra del fuego (4).JPG Los vecinos piden que el terreno quede bien cerrado para que las personas en situaciones de calle no ingresen.

A esto sumó: "La verdad es que esto no es una situación solitaria, sino que se viene dando hace años. Este baldío está de esta forma hace años, los pastizales llegan súper alto, no los vienen a cortar. Aunque hayan colocado placas en la parte interna, están sostenidas con un palo, entonces no hay un cerramiento correcto".

"Esto es algo que se viene hablando con el dueño del terreno y se le hacen reclamos desde hace tres años porque ingresa gente todo el tiempo, en verano vienen y hacen fiestas acá, mientras que en invierno sí porque hacen fuego para calefaccionarse todas las noches. Es común que circule droga, alcohol, gritos", sostuvo. Además, los frentistas aseguran que los hechos de inseguridad se han incrementado y, pese a que la Policía acude cada vez que ocurre algo, siempre vuelven allí.

La letrada señaló que los vecinos están cansados, por lo que elaboraron la carta documento que presentaron en la Municipalidad, desde donde les "dieron una respuesta positiva".

"Por suerte se están ocupando, van a intimar al propietario. Nosotros lo único que pedimos es que esto tenga el cerramiento correspondiente y que se limpie el baldío porque si no van a seguir ocurriendo estas situaciones, porque yuyos tan altos permite que la gente se esconda entre ellos y no los puedan sacar tan fácilmente.", explicó.

Amenazas a los vecinos

Silvia, una de las vecinas del sector, contó en declaraciones televisivas que ha sido amenazada en varias ocasiones por las personas en situación de calle que se instalan allí. "Yo eso lo dejé como constancia en la Policía, tuve varias amenazas. La última vez me tiraron huevos, de todo, así que ya no quise hacer más nada porque me da miedo porque me tienen vista. Incluso me asaltaron dos veces", contó.

Incendio Montevideo y tierra del fuego (2).JPG

La vecina señaló que estos "van y vienen". "A veces están uno o dos meses, viene la Policía, los saca, se van a otro terreno baldío, va la Policía a ese lugar y vuelven para acá. Esto es así intermitente hace por lo menos dos años que están acá instalados, que van y vienen", precisó.