Viviana Saccone calienta el escenario neuquino: "La gente ama a las villanas"

Radojka comedia éxito - Eugenia Tobal y Viviana Saccone

"Las villanas son como el alter ego de todas las cosas que una quiere hacer y no hace, en relaciones, en diferentes cuestiones, entonces me fui amigando con la idea porque entendí que también es un lugar de mucho cariño", compartió Saccone en declaraciones a LU5.

La actriz contó que si bien en el papel que le toca interpretar en Radojka no es la villana, dijo que "no está tan lejos". "La obra es una comedia, pero de verdad que la gente ríe a carcajadas, pero de humor negro", adelantó la actriz quien contó además que las dos protagonistas hacen "cosas tremendas" para no perder su trabajo.

Saccone comentó que esta es la primera vez que trabaja con Tobal y confesó que encontró una actriz con los mismos códigos para actuar arriba del escenario y que también la pasan muy bien fuera del escenario.

Viviana Saccone.

Presentaciones en el Alto Valle

La obra se presentará el viernes 6 en el complejo cultural Cipolletti, el sábado 7 el Cine Teatro Español de Neuquén y el domingo 8 en la casa de la cultura de General Roca.

Radojka es una comedia de humor inteligente escrita por los uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, ideal para estos tiempos en donde la risa es tan sanadora.

Una anciana serbia, dos mujeres que se unen en un inesperado suceso que desencadena la trama de esta inolvidable comedia y las lleva a tomar una radical decisión para poder subsistir y conservar su trabajo, a partir de ahí las actrices entran en un juego de humor desopilante que el público agradece y disfruta. "¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo?".

Radojka, una comedia fríamente calculada, para olvidarse de los problemas y reír con ganas. Adquirí tus entradas en la boletería de los teatros o en Plateanet.

"Esta obra hace cuatro años que está en cartel con muchísimo éxito y multi premiada. Y fue pasando que las actrices fueron girando por distintas circunstancias, porque de pronto se hicieron dos obras a la vez, en este caso cuando nosotros arrancamos con Eugenia todavía estaba en Buenos Aires", contó la actriz, quien destacó que trabaja con ellas el neuquino Matías Ferragut.