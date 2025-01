Volvieron del lago y encontraron su casa prendiéndose fuego: "No nos quedó nada"

incendio 3.jpeg

"No sabemos muy bien en qué horario fue, habíamos ido al lago y cuando volvemos estaba prendiéndose fuego toda la casa, se quemó todo", relató con angustia Miguel en diálogo con LMNeuquén. Y contó que el domingo se fueron temprano y regresaron cerca de las 19 horas. "Llegamos y tuvimos que llamar a los bomberos porque era todo fuego", detalló.

Los bomberos llegaron al lugar junto a la policía pero ya no se podía hacer nada porque las llamas habían avanzado sobre toda la vivienda que era prefabricada pero tenía una ampliación de madera.

"No nos quedó nada, teníamos todos los muebles de madera así que no quedó nada. No tenemos puertas, ni ventanas, ni paredes ni techo, nos quedamos mirando el cielo", lamentó.

La policía llevó a cabo todas las pericias en el lugar y están a la espera de los resultados, que confirmarían los motivos que ocasionaron el incendio. "No sabemos muy bien qué fue lo que pasó, pensamos que puede ser un problema eléctrico porque teníamos un freezer que venía teniendo problemas, funcionando mal, pero la verdad es que no sabemos bien qué pasó", aclaró.

Miguel Burgos, conocido como "El castor", contó que este lunes se encuentran en el terreno, tratando de limpiar un poco el lugar, sacando los escombros quemados y pensando cómo va a seguir la vida junto a su familia. Sus hijos por ahora están viviendo en la casa de la abuela.

Además, agregó que se dedica a la poda y lamentablemente se prendieron fuego todas sus herramientas de trabajo, por lo que el panorama es aún más desalentador.

Ante este duro momento, Miguel y su familia apelan a la ayuda de la comunidad para poder comenzar a construir un espacio donde puedan volver a vivir. "Necesitamos ladrillones, chapas, tirantes, ventanas, puertas porque la verdad es que no nos quedó nada, en el baño no quedó ni el inodoro", dijo.

A los materiales también se suma la necesidad de contar con ropa y calzado, principalmente para sus tres hijo. Quienes puedan y deseen colaborar pueden comunicarse con Miguel al 299-5337617, o con su hermana al 299-5868259.

Y para transferir dinero, pueden hacerlo a las siguientes cuentas

-Caja de ahorro N° 035210800270789002 a nombre de Calderón María Eugenia- Alias: DORADO.CETRO.CAMIÓN

-Alias de MERCADO PAGO: EUGE-TINO387