Vuelve la música clásica con un concierto de la Orquesta Sinfónica del Neuquén

La Orquesta Sinfónica del Neuquén depende de la Fundación Banco Provincia del Neuquén y, entre sus premisas, apunta a que más personas se interesen no sólo por los conciertos sino por la posibilidad de formarse en algún instrumento.

Esta vez, los músicos ofrecerán una función doble, tanto el viernes 12 como el sábado 13, siempre a las 21. Las entradas ya están a la venta y tienen un valor de 7 mil pesos. Se pueden conseguir en la boletería del Teatro o a través de las redes sociales de la Fundación BPN, que coordina las actividades de la orquesta.

Embed - Fundación BPN on Instagram: "ORQUESTA SINFÓNICA DEL NEUQUÉN en Cine Teatro Español CONCIERTO “ROSSINI, MUSSORGSKY, FAURÉ, SMETANA & GRIEG” Viernes 12 y sábado 13 de abril, 21 horas. Entradas en venta Bajo la dirección del Mtro. Andrés Tolcachir, el viernes 12 y sábado 13 de abril, a las 21 horas ambos días, vamos a disfrutar de un programa con grandes obras del repertorio clásico: GIOACHINO ROSSINI Obertura Guillermo Tell MODEST MUSSORGSKY Una noche en el Monte Calvo GABRIEL FAURÉ Suite Masques et bergamasques Op. 112 BEDICH SMETANA El Moldava EDVARD GRIEG Peer Gynt Suite n° 1 Op 46 Entrada general: $7.000 Horario de Boletería: lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y de 17 a 21 horas."