Weretilneck volvió a cargar contra el Gobierno nacional: "Dejen de agredir y de apretar"

En este sentido, y buscando que la Ley Ómnibus avanzara, el gobierno nacional habría negociado repartir el Impuesto PAIS de la siguiente manera: un 70% a Nación, 21% a las provincias y el 9% restante al fideicomiso de los barrios populares, siempre y cuando los gobernadores no realicen más cambios con las facultades delegadas y las privatizaciones de empresas, pero eso parece haber quedado disuelto.

Ante este escenario, y las declaraciones de Adbala, Weretilneck usó su cuenta de X (es Twitter), para dejarle un nuevo mensaje al gobierno nacional: “Jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las provincias como padecemos desde el 10 de diciembre. Que el presidente provisional del Senado nos insulte a los Gobernadores y nos trate de ‘animales’ no es un ataque a quienes fuimos elegidos por el voto popular, es un agravio y una falta de respeto a los millones de provincianos que todos los días construimos la República”, inició su escrito.

“Nos llaman ‘animalitos de gastar’ porque garantizamos el derecho a la educación y ‘gastamos’ para darle seguridad y salud gratuita a nuestro pueblo. Nos llaman ‘animalitos’ porque invertimos para que más turistas, argentinos y extranjeros hagan turismo y generen divisas. ‘Gastamos’ porque construimos viviendas, escuelas y hospitales, hacemos rutas y llevamos agua potable y servicio de cloacas a cada hogar”, insistió el gobernador de Río Negro y luego cerró con algunas palabras similares a su enfrentamiento con Caputo y Milei: “Dejen de agredir y de apretar, dejen de una buena vez la confrontación y busquen consensos... y saquen de sus cabezas vernos de rodillas".

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 5, 2024

Weretilneck contra Caputo y Milei

Luego que trascendiera las amenazas del presidente Javier Milei contra los gobernadores, quien aseguró “los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos” en caso que la Ley Ómnibus no se apruebe, y de los dichos del propio ministro de economía Luis Caputo, que manifestó seguir ajustando a las provincias si no acompañaban dicho proyecto; el gobernador de Río Negro lanzó un fuerte comunicado contra ambas figuras.

“Nuestra República se formó por la unión federativa de las provincias. El federalismo es un principio fundamental de la organización política de la Argentina. Los gobiernos provinciales garantizamos servicios esenciales como la seguridad, la salud y la educación. Es una falacia decir que las provincias somos responsables del déficit fiscal de la Argentina. Nosotros no somos responsables”, arrancó el gobernador.

Acto seguido, el jefe del estado provincial remarcó la importancia de los recursos rionegrinos y el aporte a Nación. "Recibir este tipo de agravios del Gobierno Central es muy triste y molesto. Desde el interior no vamos a aceptar ningún tipo de apriete: vamos a defender a Río Negro y a las provincias patagónicas. En la Patagonia producimos más del 90% del gas y el petróleo del país. Generamos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan divisas. Tenemos agricultura, ganadería y pesca".

"Dejen de amenazar y convoquen al diálogo. Dejen de apretar y busquen acuerdos grandes para avanzar como sociedad. Dejen de lado la confrontación y busquen consensos. Saquen de su cabeza vernos de rodillas", cerró Weretilneck.

Horas después, hizo lo propio el vicegobernador Pedro Pesatti, quien realizó una serie de polémicas declaraciones: “Podríamos literalmente dejar sin energía al gobierno nacional. La Patagonia es fundamentalmente el verdadero motor energética de la Argentina por la cantidad que aquí se produce. Nosotros, los patagónicos, producimos el 90% de la energía que Argentina necesita. En ese juego de amenazas uno responde como puede”.

Siguiendo la misma línea que Weretilneck, el funcionario hizo hincapié en el sustento de Río Negro y el aporte de la provincia a todo el territorio. "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además, las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen".

"Río Negro, como la Patagonia, no son territorios que viven colgados del presupuesto nacional. Todo lo contrario, contribuyen a que la Argentina pueda encontrar los caminos que necesita, todos los días con su esfuerzo, trabajo y recursos. Por lo tanto, nos merecemos el máximo de los respetos. No estamos en una monarquía, estamos en una república. Y en una república federal", agregó el vicegobernador.